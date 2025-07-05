https://ria.ru/20250705/politsija-2027377504.html

В Сербии полиция задержала 107 человек на несанкционированных акциях

В Сербии полиция задержала 107 человек на несанкционированных акциях - РИА Новости, 05.07.2025

В Сербии полиция задержала 107 человек на несанкционированных акциях

Полиция Сербии задержала 107 человек на несанкционированных акциях протеста в пятницу, два демонстранта пострадали в городе Зренянин, но не от рук полицейских,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:15:00+03:00

2025-07-05T15:15:00+03:00

2025-07-05T15:15:00+03:00

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БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала 107 человек на несанкционированных акциях протеста в пятницу, два демонстранта пострадали в городе Зренянин, но не от рук полицейских, сообщила пресс-служба сербского МВД. Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил в пятницу, что во всей Сербии "в издевательствах над гражданами" днем участвовал всего 3 681 человек. Он добавил, что нельзя добиться проведения досрочных парламентских выборов, заблокировав "50 перекрестков сотней мусорных баков". "Сотрудники МВД в течение предыдущей ночи проверили документы у 1 130 человек, 107 были доставлены в отделения, из них 106 человек из-за административных правонарушений и один - по подозрению в нарушении уголовного кодекса. В отдельных местах отмечены небольшие инциденты, полиция действовала по закону. Инциденты зафиксированы в Белграде и Зренянине, где отдельные лица своим поведением поставили под угрозу участников собрания. Легкие травмы получили два участника блокады в Зренянине, когда через блокированный перекресток попытался проехать автомобиль", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Уточняется, что ни один полицейский не пострадал. Высшая белградская прокуратура заявила в четверг о возбуждении уголовного дела из-за угроз смертью полиции на странице в соцсети Х "Факультет драматического искусства в блокаде", где отмечено на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом. Надзорный орган подчеркнул, что нападения на сотрудников полиции не будут проходить безнаказанно. Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где, по данным МВД, собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".

https://ria.ru/20250703/serbiya-2026847457.html

https://ria.ru/20250630/politsija-2026214266.html

https://ria.ru/20250704/trassy-2027136788.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, ивица дачич, беспорядки в белграде