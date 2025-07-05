https://ria.ru/20250705/pogoda-2027342381.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 05.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:05:00+03:00

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2025-07-05T09:06:00+03:00

общество

москва

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона, который вытягивается к нам с запада. В Москве переменная облачность и без осадков. Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет. Пришедшие вчера холодные воздушные массы будут cдерживать дневной рост температуры. Днем в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, в середине дня возможны отдельные порывы до 13 метров в секунду. Давление растет, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

https://ria.ru/20250703/leto-2026852016.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"