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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 05.07.2025
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09:05 05.07.2025 (обновлено: 09:06 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pogoda-2027342381.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 05.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 05.07.2025
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общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона, который вытягивается к нам с запада. В Москве переменная облачность и без осадков. Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет. Пришедшие вчера холодные воздушные массы будут cдерживать дневной рост температуры. Днем в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, в середине дня возможны отдельные порывы до 13 метров в секунду. Давление растет, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
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общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: в Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона, который вытягивается к нам с запада. В Москве переменная облачность и без осадков. Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет. Пришедшие вчера холодные воздушные массы будут cдерживать дневной рост температуры. Днем в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, в середине дня возможны отдельные порывы до 13 метров в секунду. Давление растет, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
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