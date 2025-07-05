https://ria.ru/20250705/plennyj-2027339895.html

Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь

Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь - РИА Новости, 05.07.2025

Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь

Украинский военнослужащий Игорь Коржун, взятый российскими бойцами в плен в Сумской области, поблагодарил российских врачей за оказанную медицинскую помощь,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:26:00+03:00

2025-07-05T08:26:00+03:00

2025-07-05T08:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Коржун, взятый российскими бойцами в плен в Сумской области, поблагодарил российских врачей за оказанную медицинскую помощь, сообщает Минобороны"Меня в плену кормят, всё нормально, порядок. Дали медицинскую помощь, я был ранен. Благодарю российских врачей за то, что оказали мне медицинскую помощь. Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают - наши братья. Ребята думайте головой сдавайтесь, будете живы", - обратился он к украинским военнослужащим. Он рассказал, что прятался от сотрудников военкомата и игнорировал повестки, убегал. Делал это будущий пленный с помощью группы в мессенджере, где "показываются и на телефоне высвечиваются" сотрудники военкоматов. Тем не менее, однажды двое сотрудников приехали к нему на работу вместе с участковым, "показали на планшете фамилию, имя, отчество и попросили проехать". В итоге Коржун рассказал, что его задержали и доставили в областной Житомирский ТЦК (военкомат). После этого его привезли в Сумскую область и дали группе, в которой был Коржун, задание занять лесополосу. Пленный рассказал, что с сослуживцами шёл до нее порядка 700 метров. В лесопосадку ему надо было сесть "и смотреть по обе стороны, если будет движение докладывать старшему". "В 12 часов дня началась стрельба и было очень страшно. Подождал, пока были взрывы, пробежал метров 50, увидел, что моя группа кто где лежат раненые. Я выбежал на дорогу, встал и поднял руки вверх, и ваши ребята взяли меня в плен", - рассказал он о том, как был пленен.

https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)