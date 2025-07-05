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Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь - РИА Новости, 05.07.2025
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08:26 05.07.2025 (обновлено: 08:31 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/plennyj-2027339895.html
Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь
Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь - РИА Новости, 05.07.2025
Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь
Украинский военнослужащий Игорь Коржун, взятый российскими бойцами в плен в Сумской области, поблагодарил российских врачей за оказанную медицинскую помощь,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:26:00+03:00
2025-07-05T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Коржун, взятый российскими бойцами в плен в Сумской области, поблагодарил российских врачей за оказанную медицинскую помощь, сообщает Минобороны"Меня в плену кормят, всё нормально, порядок. Дали медицинскую помощь, я был ранен. Благодарю российских врачей за то, что оказали мне медицинскую помощь. Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают - наши братья. Ребята думайте головой сдавайтесь, будете живы", - обратился он к украинским военнослужащим. Он рассказал, что прятался от сотрудников военкомата и игнорировал повестки, убегал. Делал это будущий пленный с помощью группы в мессенджере, где "показываются и на телефоне высвечиваются" сотрудники военкоматов. Тем не менее, однажды двое сотрудников приехали к нему на работу вместе с участковым, "показали на планшете фамилию, имя, отчество и попросили проехать". В итоге Коржун рассказал, что его задержали и доставили в областной Житомирский ТЦК (военкомат). После этого его привезли в Сумскую область и дали группе, в которой был Коржун, задание занять лесополосу. Пленный рассказал, что с сослуживцами шёл до нее порядка 700 метров. В лесопосадку ему надо было сесть "и смотреть по обе стороны, если будет движение докладывать старшему". "В 12 часов дня началась стрельба и было очень страшно. Подождал, пока были взрывы, пробежал метров 50, увидел, что моя группа кто где лежат раненые. Я выбежал на дорогу, встал и поднял руки вверх, и ваши ребята взяли меня в плен", - рассказал он о том, как был пленен.
https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
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сумская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный поблагодарил российских врачей за помощь

Украинский пленный Коржун поблагодарил врачей из РФ за медпомощь после ранения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Коржун, взятый российскими бойцами в плен в Сумской области, поблагодарил российских врачей за оказанную медицинскую помощь, сообщает Минобороны
"Меня в плену кормят, всё нормально, порядок. Дали медицинскую помощь, я был ранен. Благодарю российских врачей за то, что оказали мне медицинскую помощь. Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают - наши братья. Ребята думайте головой сдавайтесь, будете живы", - обратился он к украинским военнослужащим.
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Он рассказал, что прятался от сотрудников военкомата и игнорировал повестки, убегал. Делал это будущий пленный с помощью группы в мессенджере, где "показываются и на телефоне высвечиваются" сотрудники военкоматов.
Тем не менее, однажды двое сотрудников приехали к нему на работу вместе с участковым, "показали на планшете фамилию, имя, отчество и попросили проехать". В итоге Коржун рассказал, что его задержали и доставили в областной Житомирский ТЦК (военкомат).
После этого его привезли в Сумскую область и дали группе, в которой был Коржун, задание занять лесополосу. Пленный рассказал, что с сослуживцами шёл до нее порядка 700 метров. В лесопосадку ему надо было сесть "и смотреть по обе стороны, если будет движение докладывать старшему".
"В 12 часов дня началась стрельба и было очень страшно. Подождал, пока были взрывы, пробежал метров 50, увидел, что моя группа кто где лежат раненые. Я выбежал на дорогу, встал и поднял руки вверх, и ваши ребята взяли меня в плен", - рассказал он о том, как был пленен.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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