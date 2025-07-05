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Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности
Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности - РИА Новости, 05.07.2025
Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности
Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:36:00+03:00
2025-07-05T15:36:00+03:00
2025-07-05T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который "вырос из фото", в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.
https://ria.ru/20241120/mvd-1984731313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности
МВД напомнило россиянам о необходимости замены паспорта при изменении внешности