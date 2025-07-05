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Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности - РИА Новости, 05.07.2025
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15:36 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/pasport-2027379438.html
Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности
Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности - РИА Новости, 05.07.2025
Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности
Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:36:00+03:00
2025-07-05T15:36:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который "вырос из фото", в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности

МВД напомнило россиянам о необходимости замены паспорта при изменении внешности

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который "вырос из фото", в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.
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