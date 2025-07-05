https://ria.ru/20250705/pasport-2027379438.html

Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности

Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности - РИА Новости, 05.07.2025

Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности

Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:36:00+03:00

2025-07-05T15:36:00+03:00

2025-07-05T15:36:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который "вырос из фото", в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.

https://ria.ru/20241120/mvd-1984731313.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия