https://ria.ru/20250705/orsk-2027398676.html

Солнцев принял участие в запуске высокотехнологичного производства в Орске

Солнцев принял участие в запуске высокотехнологичного производства в Орске - РИА Новости, 05.07.2025

Солнцев принял участие в запуске высокотехнологичного производства в Орске

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов торжественно запустили высокотехнологичную РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T18:37:00+03:00

2025-07-05T18:37:00+03:00

2025-07-05T18:37:00+03:00

оренбургская область

орск

евгений солнцев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов торжественно запустили высокотехнологичную систему обработки металла в Орске, сообщает пресс-служба регионального правительства. Внедрение технологии обеспечит высокую точность, скорость и эффективность обработки металла. "Группа компаний "СМК" в рамках соглашения, которое мы заключили на ПМЭФ, в ближайшие годы реализует в регионе ряд проектов, в том числе, социально ориентированных. Для меня, как для главы региона, важно, что в Оренбуржье созданы комфортные условия для бизнеса. Инвесторы видят перспективу в области и продолжают инвестировать в основной капитал, расширяя и модернизируя производство. Таким образом, совместными усилиями мы обеспечиваем устойчивый рост экономики Оренбуржья", – приводит пресс-служба правительства Оренбургской области слова Солнцева. Отмечается, что мероприятие состоялось в рамках реализации масштабной инвестиционной программы по развитию "СМК Орск", которую группа компаний начала после приобретения актива. В 2026 году планируется окончание I этапа модернизации производства, в 2027 году – завершение II этапа модернизации производства, в том числе запуск производства сэндвич-панелей. "Мы реализуем комплексную программу развития производства, планируем строительство цехов, увеличение объемов производства выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест и увеличение средней заработной платы на предприятии. Кроме того, мы планируем оказывать всестороннюю помощь в реализации социальных проектов региона" – прокомментировал Шамсутдинов, его слова приводятся на сайте ГК "СМК".

https://ria.ru/20250619/solntsev-2024044078.html

https://ria.ru/20250404/solntsev-2009296812.html

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орск, евгений солнцев