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На Кубани объявили авиационную опасность
На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.07.2025
На Кубани объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:05:00+03:00
2025-07-05T20:05:00+03:00
2025-07-05T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Кубани объявили авиационную опасность
МЧС: на территории Краснодарского края объявили авиационную опасность