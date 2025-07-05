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На Кубани объявили авиационную опасность

На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.07.2025

На Кубани объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:05:00+03:00

2025-07-05T20:05:00+03:00

2025-07-05T20:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

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2025

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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы рф