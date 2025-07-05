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В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 05.07.2025
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:02:00+03:00
2025-07-05T20:02:00+03:00
2025-07-05T20:02:00+03:00
таганрог
светлана камбулова
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие", - написала Камбулова.
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таганрог, светлана камбулова, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, ростовская область
Таганрог, Светлана Камбулова, Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Ростовская область
В Таганроге объявили воздушную опасность
Камбулова: на территории Таганрога объявили воздушную опасность