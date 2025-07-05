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В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 05.07.2025

В Таганроге объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:02:00+03:00

2025-07-05T20:02:00+03:00

2025-07-05T20:02:00+03:00

таганрог

светлана камбулова

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вооруженные силы рф

ростовская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие", - написала Камбулова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

россия

ростовская область

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2025

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таганрог, светлана камбулова, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, ростовская область