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В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/opasnost-2027408971.html
В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 05.07.2025
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:02:00+03:00
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таганрог
светлана камбулова
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
ростовская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие", - написала Камбулова.
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таганрог
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таганрог, светлана камбулова, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, ростовская область
Таганрог, Светлана Камбулова, Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Ростовская область
В Таганроге объявили воздушную опасность

Камбулова: на территории Таганрога объявили воздушную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
"Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие", - написала Камбулова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогСветлана КамбуловаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФРостовская область
 
 
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