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В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T06:15:00+03:00
2025-07-05T06:15:00+03:00
2025-07-05T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко. Ранее губернатор сообщал о двух сбитых беспилотниках в области на фоне воздушной опасности. "Режим воздушной опасности в Ленобласти отменен. Благодарю бойцов ПВО за защиту ленинградского неба", - написал он в Telegram-канале.
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ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
Дрозденко: в Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА