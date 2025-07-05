https://ria.ru/20250705/opasnost-2027334914.html

В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025

В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА

Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T06:15:00+03:00

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2025-07-05T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко. Ранее губернатор сообщал о двух сбитых беспилотниках в области на фоне воздушной опасности. "Режим воздушной опасности в Ленобласти отменен. Благодарю бойцов ПВО за защиту ленинградского неба", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250705/opasnost-2027330061.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко