В Омске пять человек пострадали из-за непогоды
Мэр Шелест: в Омске пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра
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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра в Омске, четверо из них находятся в больнице, заявил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Шелест.
По данным мэра, более 260 заявок поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Омской области во время урагана 4 июля. Устранение последствий продолжается.
© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра в Омске
© Фото : соцсети
Последствия сильного ветра в Омске
Шелест отметил, что из-за сильного ветра повалилось около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, отключились 34 светофора, выводились из работы две канализационные насосные станции и не работали два центральных тепловых пункта. Пять домов остались без газа в Амурском поселке - деревья упали на газопровод и повредили его. Шквалистым ветром перевернуло три остановки. Повредились кровли домов. Специалисты устраняют последствия урагана, в частности энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"К сожалению, есть пострадавшие. Всего их пятеро — четыре госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Ещё один человек будет лечится амбулаторно", - сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Он добавил, что сохраняется риск повторения урагана. "Прошу быть максимально осторожными и строго следовать предупреждениям МЧС", - предупредил мэр.
На месте обрушения балкона в Омске. Кадр видео из соцсетей
На месте обрушения балкона в Омске. Кадр видео из соцсетей
Балкон упал на женщину в Омске во время дождя и сильного ветра, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном СУСК. По данным регионального СК, пострадала 64-летняя женщина, на нее обрушилась плита жилого дома на улице Герцена, 232. По предварительным данным, состояние пострадавшей удовлетворительное. У женщины перелом ключицы и подозрение на сотрясение головного мозга. Ей оказывается медицинская помощь.
Ранее в МЧС Омской области предупреждали об ухудшении погодных условий. Прогнозировали сильный ливень и ураганный ветер до 33 метров в секунду и более.