https://ria.ru/20250705/omsk-2027350973.html

В Омске пять человек пострадали из-за непогоды

В Омске пять человек пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2025

В Омске пять человек пострадали из-за непогоды

Пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра в Омске, четверо из них находятся в больнице, заявил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Шелест. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:00:00+03:00

2025-07-05T11:00:00+03:00

2025-07-05T11:00:00+03:00

происшествия

омск

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027350591_0:249:780:688_1920x0_80_0_0_e52262adb3e9e6d2ea28cbffbf61185d.jpg

ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра в Омске, четверо из них находятся в больнице, заявил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Шелест. По данным мэра, более 260 заявок поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Омской области во время урагана 4 июля. Устранение последствий продолжается. Шелест отметил, что из-за сильного ветра повалилось около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, отключились 34 светофора, выводились из работы две канализационные насосные станции и не работали два центральных тепловых пункта. Пять домов остались без газа в Амурском поселке - деревья упали на газопровод и повредили его. Шквалистым ветром перевернуло три остановки. Повредились кровли домов. Специалисты устраняют последствия урагана, в частности энергетики работают над восстановлением электроснабжения. "К сожалению, есть пострадавшие. Всего их пятеро — четыре госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Ещё один человек будет лечится амбулаторно", - сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Он добавил, что сохраняется риск повторения урагана. "Прошу быть максимально осторожными и строго следовать предупреждениям МЧС", - предупредил мэр. Балкон упал на женщину в Омске во время дождя и сильного ветра, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном СУСК. По данным регионального СК, пострадала 64-летняя женщина, на нее обрушилась плита жилого дома на улице Герцена, 232. По предварительным данным, состояние пострадавшей удовлетворительное. У женщины перелом ключицы и подозрение на сотрясение головного мозга. Ей оказывается медицинская помощь. Ранее в МЧС Омской области предупреждали об ухудшении погодных условий. Прогнозировали сильный ливень и ураганный ветер до 33 метров в секунду и более.

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)