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В Омске пять человек пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2025
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11:00 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/omsk-2027350973.html
В Омске пять человек пострадали из-за непогоды
В Омске пять человек пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2025
В Омске пять человек пострадали из-за непогоды
Пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра в Омске, четверо из них находятся в больнице, заявил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Шелест. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:00:00+03:00
2025-07-05T11:00:00+03:00
происшествия
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра в Омске, четверо из них находятся в больнице, заявил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Шелест. По данным мэра, более 260 заявок поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Омской области во время урагана 4 июля. Устранение последствий продолжается. Шелест отметил, что из-за сильного ветра повалилось около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, отключились 34 светофора, выводились из работы две канализационные насосные станции и не работали два центральных тепловых пункта. Пять домов остались без газа в Амурском поселке - деревья упали на газопровод и повредили его. Шквалистым ветром перевернуло три остановки. Повредились кровли домов. Специалисты устраняют последствия урагана, в частности энергетики работают над восстановлением электроснабжения. "К сожалению, есть пострадавшие. Всего их пятеро — четыре госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Ещё один человек будет лечится амбулаторно", - сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Он добавил, что сохраняется риск повторения урагана. "Прошу быть максимально осторожными и строго следовать предупреждениям МЧС", - предупредил мэр. Балкон упал на женщину в Омске во время дождя и сильного ветра, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном СУСК. По данным регионального СК, пострадала 64-летняя женщина, на нее обрушилась плита жилого дома на улице Герцена, 232. По предварительным данным, состояние пострадавшей удовлетворительное. У женщины перелом ключицы и подозрение на сотрясение головного мозга. Ей оказывается медицинская помощь. Ранее в МЧС Омской области предупреждали об ухудшении погодных условий. Прогнозировали сильный ливень и ураганный ветер до 33 метров в секунду и более.
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происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске пять человек пострадали из-за непогоды

Мэр Шелест: в Омске пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра

© Фото : пресс-служба мэра города Омска Последствия сильного ветра в Омске
Последствия сильного ветра в Омске - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : пресс-служба мэра города Омска
Последствия сильного ветра в Омске
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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра в Омске, четверо из них находятся в больнице, заявил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Шелест.
По данным мэра, более 260 заявок поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Омской области во время урагана 4 июля. Устранение последствий продолжается.
© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра в Омске
Последствия сильного ветра в Омске - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия сильного ветра в Омске
Шелест отметил, что из-за сильного ветра повалилось около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, отключились 34 светофора, выводились из работы две канализационные насосные станции и не работали два центральных тепловых пункта. Пять домов остались без газа в Амурском поселке - деревья упали на газопровод и повредили его. Шквалистым ветром перевернуло три остановки. Повредились кровли домов. Специалисты устраняют последствия урагана, в частности энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"К сожалению, есть пострадавшие. Всего их пятеро — четыре госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Ещё один человек будет лечится амбулаторно", - сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Он добавил, что сохраняется риск повторения урагана. "Прошу быть максимально осторожными и строго следовать предупреждениям МЧС", - предупредил мэр.
На месте обрушения балкона в Омске. Кадр видео из соцсетей
На месте обрушения балкона в Омске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
На месте обрушения балкона в Омске. Кадр видео из соцсетей
Балкон упал на женщину в Омске во время дождя и сильного ветра, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном СУСК. По данным регионального СК, пострадала 64-летняя женщина, на нее обрушилась плита жилого дома на улице Герцена, 232. По предварительным данным, состояние пострадавшей удовлетворительное. У женщины перелом ключицы и подозрение на сотрясение головного мозга. Ей оказывается медицинская помощь.
Ранее в МЧС Омской области предупреждали об ухудшении погодных условий. Прогнозировали сильный ливень и ураганный ветер до 33 метров в секунду и более.
 
ПроисшествияОмскОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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