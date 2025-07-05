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В Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.07.2025
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05:46 05.07.2025 (обновлено: 05:50 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027334044.html
В Пулково сняли ограничения на полеты
В Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.07.2025
В Пулково сняли ограничения на полеты
В аэропорту "Пулково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:46:00+03:00
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пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Санкт-Петербург
В Пулково сняли ограничения на полеты

Росавиация: в Пулково сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
Международный аэропорт Ульяновска - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
04:20
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем КоренякоСанкт-Петербург
 
 
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