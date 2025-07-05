https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027334044.html

В Пулково сняли ограничения на полеты

В Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.07.2025

В Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту "Пулково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T05:46:00+03:00

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пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027331950.html

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, санкт-петербург