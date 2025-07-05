https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027331950.html
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:20:00+03:00
2025-07-05T04:20:00+03:00
2025-07-05T04:21:00+03:00
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск ("Баратаевка"; код ИКАО: UWLL)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027328986.html
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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, международная организация гражданской авиации
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты