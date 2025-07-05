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В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2025
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11:30 05.07.2025 (обновлено: 11:49 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/odessa-2027352996.html
В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ
В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2025
В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ
В Одессе взорвалась машина, в которую сел, предположительно, военный, пишет "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. "Он остался жив, но пострадал", —... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:30:00+03:00
2025-07-05T11:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Одессе взорвалась машина, в которую сел, предположительно, военный, пишет "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. "Он остался жив, но пострадал", — говорится в публикации. По информации полиции, инцидент произошел утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе. Подорвался легковой автомобиль Opel. При этом в правоохранительных органах не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что пострадавший — военнослужащий.В конце июня украинские СМИ сообщали, что украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера.
https://ria.ru/20250705/brayen-2027352537.html
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в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ

В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим

На месте взрыва автомобиля в Одессе. Кадр видео из соцсетей
На месте взрыва автомобиля в Одессе. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
На месте взрыва автомобиля в Одессе. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Одессе взорвалась машина, в которую сел, предположительно, военный, пишет "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики.

"Он остался жив, но пострадал", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В США дали совет украинцам, как спасти страну
11:20
По информации полиции, инцидент произошел утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе. Подорвался легковой автомобиль Opel. При этом в правоохранительных органах не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что пострадавший — военнослужащий.

В конце июня украинские СМИ сообщали, что украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию
09:17
 
В миреОдессаУкраина
 
 
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