https://ria.ru/20250705/odessa-2027352996.html

В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ

В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2025

В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим, пишут СМИ

В Одессе взорвалась машина, в которую сел, предположительно, военный, пишет "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. "Он остался жив, но пострадал", —... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:30:00+03:00

2025-07-05T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Одессе взорвалась машина, в которую сел, предположительно, военный, пишет "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. "Он остался жив, но пострадал", — говорится в публикации. По информации полиции, инцидент произошел утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе. Подорвался легковой автомобиль Opel. При этом в правоохранительных органах не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что пострадавший — военнослужащий.В конце июня украинские СМИ сообщали, что украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера.

https://ria.ru/20250705/brayen-2027352537.html

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