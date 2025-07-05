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Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2025
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13:16 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/napadenie-2027365700.html
Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике
Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2025
Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике
Напавший с ножом на сотрудника ДПС в Нальчике мужчина пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:16:00+03:00
2025-07-05T13:16:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
урванский район
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Напавший с ножом на сотрудника ДПС в Нальчике мужчина пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "По имеющейся информации, нападавший пытался завладеть табельным оружием сотрудника ДПС, для этого был спровоцирован конфликт с полицейским. Забрать пистолет нападавшему не удалось, так как по нему открыл огонь другой сотрудник полиции", - сказал собеседник агентства. Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики.
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нальчик
россия
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происшествия, нальчик, россия, урванский район, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Нальчик, Россия, Урванский район, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике

Напавший на сотрудника ДПС в Нальчике пытался завладеть его табельным оружием

Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Напавший с ножом на сотрудника ДПС в Нальчике мужчина пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По имеющейся информации, нападавший пытался завладеть табельным оружием сотрудника ДПС, для этого был спровоцирован конфликт с полицейским. Забрать пистолет нападавшему не удалось, так как по нему открыл огонь другой сотрудник полиции", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики.
Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике
12:26
 
ПроисшествияНальчикРоссияУрванский районКазбек КоковСледственный комитет России (СК РФ)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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