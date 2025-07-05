https://ria.ru/20250705/napadenie-2027365700.html

Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике

Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2025

Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике

Напавший с ножом на сотрудника ДПС в Нальчике мужчина пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:16:00+03:00

2025-07-05T13:16:00+03:00

2025-07-05T13:16:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

урванский район

казбек коков

следственный комитет россии (ск рф)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Напавший с ножом на сотрудника ДПС в Нальчике мужчина пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "По имеющейся информации, нападавший пытался завладеть табельным оружием сотрудника ДПС, для этого был спровоцирован конфликт с полицейским. Забрать пистолет нападавшему не удалось, так как по нему открыл огонь другой сотрудник полиции", - сказал собеседник агентства. Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики.

https://ria.ru/20250705/lichnost--2027357824.html

нальчик

россия

урванский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нальчик, россия, урванский район, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)