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"Стали призраками": в итальянском лесу сделали жуткую находку
"Стали призраками": в итальянском лесу сделали жуткую находку - РИА Новости, 05.07.2025
"Стали призраками": в итальянском лесу сделали жуткую находку
Уроженец Нидерландов бросил двух маленьких детей в лесу в итальянском Пьемонте, пытаясь изолировать их от общества, чтобы защитить от болезней, передает газета... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:24:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уроженец Нидерландов бросил двух маленьких детей в лесу в итальянском Пьемонте, пытаясь изолировать их от общества, чтобы защитить от болезней, передает газета Corriere della Sera.По данным издания, братья родились в Германии, позже родители перевезли их в Италию, но не зарегистрировали их на новом месте проживания. Семья жила недалеко от деревни Лауриано примерно в 30 километрах к востоку от итальянского города Турин, при этом дети не ходили в школу и никогда не посещали врача."Родившиеся в Германии дети были привезены в Италию и спрятаны в лесу, где их никто не найдет. Таким образом, они стали двумя призраками", — говорится в публикации.Изоляция прервалась после апрельского наводнения, когда семье пришлось эвакуироваться из дома. Как сообщает газета, в этот момент спасатели, прибывшие на место для ликвидации последствий стихийного бедствия, наткнулись на двух детей, которые едва умели говорить и все еще носили подгузники, несмотря на то, что им было девять и шесть лет соответственно.Как пишет издание, глава семейства решился на изоляцию, поскольку боялся инфекций, в особенности — коронавируса."По этой причине он решил не только не вакцинировать своих двоих детей, но и, прежде всего, не хотел, чтобы дети носили маски", — говорится в статье.Сам отец детей заявил, что не считает себя фанатиком, а также отказался признать, что его дети находились в изоляции. По его утверждению, у сыновей были игрушки и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая электричество, еду и воду.Мать детей никак не участвовала в их воспитании и не проявляла к ним никакого интереса. Как пишет газета, это стало одной из причин по которой родители мальчиков были лишены родительских прав.На данный момент братья находятся в специальном учреждении, а местная прокуратура запустила процесс усыновления.
https://ria.ru/20250704/piramida-2027083829.html
https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html
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в мире, германия, нидерланды, италия
В мире, Германия, Нидерланды, Италия
"Стали призраками": в итальянском лесу сделали жуткую находку
Corriere della Sera: двух детей из Германии нашли брошенными в итальянском лесу
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости
. Уроженец Нидерландов бросил двух маленьких детей в лесу в итальянском Пьемонте, пытаясь изолировать их от общества, чтобы защитить от болезней, передает газета
Corriere della Sera.
По данным издания, братья родились в Германии
, позже родители перевезли их в Италию
, но не зарегистрировали их на новом месте проживания. Семья жила недалеко от деревни Лауриано примерно в 30 километрах к востоку от итальянского города Турин
, при этом дети не ходили в школу и никогда не посещали врача.
"Родившиеся в Германии дети были привезены в Италию и спрятаны в лесу, где их никто не найдет. Таким образом, они стали двумя призраками", — говорится в публикации.
Изоляция прервалась после апрельского наводнения, когда семье пришлось эвакуироваться из дома. Как сообщает газета, в этот момент спасатели, прибывшие на место для ликвидации последствий стихийного бедствия, наткнулись на двух детей, которые едва умели говорить и все еще носили подгузники, несмотря на то, что им было девять и шесть лет соответственно.
Как пишет издание, глава семейства решился на изоляцию, поскольку боялся инфекций, в особенности — коронавируса.
"По этой причине он решил не только не вакцинировать своих двоих детей, но и, прежде всего, не хотел, чтобы дети носили маски", — говорится в статье.
Сам отец детей заявил, что не считает себя фанатиком, а также отказался признать, что его дети находились в изоляции. По его утверждению, у сыновей были игрушки и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая электричество, еду и воду.
Мать детей никак не участвовала в их воспитании и не проявляла к ним никакого интереса. Как пишет газета, это стало одной из причин по которой родители мальчиков были лишены родительских прав.
На данный момент братья находятся в специальном учреждении, а местная прокуратура запустила процесс усыновления.