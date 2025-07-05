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ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 05.07.2025 (обновлено: 10:04 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/naemniki-2027340193.html
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области
Российские войска уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:28:00+03:00
2025-07-05T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области, сообщило Минобороны."Кадры уничтожения иностранных наемников ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" в районе базы отдыха "Меридиан" в Запорожской области", — заявило ведомство, опубликовав соответствующее видео. На нем запечатлены несколько ударов по цели.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и иностранных наемников.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html
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Уничтожение пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Запорожской области
ВС России с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе базы отдыха "Меридиан" в Запорожской области, кадры ударов показало Минобороны.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области

ВС РФ с БПЛА уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Кадры уничтожения иностранных наемников ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" в районе базы отдыха "Меридиан" в Запорожской области", — заявило ведомство, опубликовав соответствующее видео.
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ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области
28 июня, 09:57
На нем запечатлены несколько ударов по цели.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и иностранных наемников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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