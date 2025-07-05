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Россиянам напомнили о наказании за помощь мошенникам в выводе денег - РИА Новости, 05.07.2025
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09:30 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/moshenniki-2027344312.html
Россиянам напомнили о наказании за помощь мошенникам в выводе денег
Россиянам напомнили о наказании за помощь мошенникам в выводе денег - РИА Новости, 05.07.2025
Россиянам напомнили о наказании за помощь мошенникам в выводе денег
Те лица, кто в поисках легкого заработка помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны понимать, что за этим последует уголовное наказание, заявил... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:30:00+03:00
2025-07-05T09:30:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
общество
технологии
россия
мошенники
дропперы
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Те лица, кто в поисках легкого заработка помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны понимать, что за этим последует уголовное наказание, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. С 5 июля вступают в силу изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей", которыми устанавливаются меры ответственности для лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег. По словам Володина, которые приводятся на сайте Госдумы, "тот, кто в поисках легкого заработка помогает мошенникам выводить похищенные у людей деньги, должен понимать, что за этим последует уголовное наказание". Председатель Госдумы отметил, что закон дополняет систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Володин подчеркивал, что принятые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. "Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — уверен Володин. В соответствии со вступившим в силу законом до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию. Также вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом может быть назначено наказание за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление неправомерных операций с ними.
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вячеслав володин, госдума рф, общество, технологии, россия, мошенники, дропперы
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Технологии, Россия, мошенники, дропперы
Россиянам напомнили о наказании за помощь мошенникам в выводе денег

Володин: помогающих мошенникам выводить похищенные деньги ждет наказание

© Fotolia / aspirant2Банковская карта на клавиатуре
Банковская карта на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Fotolia / aspirant2
Банковская карта на клавиатуре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Те лица, кто в поисках легкого заработка помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны понимать, что за этим последует уголовное наказание, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
С 5 июля вступают в силу изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей", которыми устанавливаются меры ответственности для лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
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11 февраля, 13:50
По словам Володина, которые приводятся на сайте Госдумы, "тот, кто в поисках легкого заработка помогает мошенникам выводить похищенные у людей деньги, должен понимать, что за этим последует уголовное наказание".
Председатель Госдумы отметил, что закон дополняет систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Володин подчеркивал, что принятые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег.
"Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — уверен Володин.
В соответствии со вступившим в силу законом до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию. Также вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом может быть назначено наказание за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление неправомерных операций с ними.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФОбществоТехнологииРоссиямошенникидропперы
 
 
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