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Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2025
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14:38 05.07.2025 (обновлено: 15:01 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/moshennichestvo-2027374267.html
Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве
Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2025
Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве
Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:38:00+03:00
2025-07-05T15:01:00+03:00
карабудахкентский район
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
общество
россия
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.Ранее в субботу источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил о задержании главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева – родственника бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобожден от должности на этой неделе."По версии следствия, глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 миллионов рублей", – говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения, добавили в управлении.Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район с 2015 года.
https://ria.ru/20250628/kolpino-2026041328.html
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карабудахкентский район
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карабудахкентский район, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), общество, россия
Карабудахкентский район, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Россия
Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве

Главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева обвинили в мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в субботу источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил о задержании главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева – родственника бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобожден от должности на этой неделе.
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"По версии следствия, глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения, добавили в управлении.
Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район с 2015 года.
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Карабудахкентский районРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоРоссия
 
 
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