https://ria.ru/20250705/moshennichestvo-2027374267.html

Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве

Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2025

Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:38:00+03:00

2025-07-05T14:38:00+03:00

2025-07-05T15:01:00+03:00

карабудахкентский район

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

общество

россия

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.Ранее в субботу источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил о задержании главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева – родственника бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобожден от должности на этой неделе."По версии следствия, глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 миллионов рублей", – говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения, добавили в управлении.Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район с 2015 года.

https://ria.ru/20250628/kolpino-2026041328.html

https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html

карабудахкентский район

республика дагестан

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карабудахкентский район, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), общество, россия