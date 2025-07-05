Депутат назвал кредиты, выданные ЕС Молдавии накануне выборов, взяткой
Депутат Цырдя: ЕС выдает Молдавии кредиты для поддержки Санду перед выборами
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз осознает, что жители Молдавии недовольны действующей властью, поэтому перед выборами парламента в республике выдают большие кредиты, чтобы поддержать президента Майю Санду и ее партию "Действие и солидарность", считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого саммита ЕС - Молдавия в Кишиневе заявила в пятницу, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро, Из этой суммы 400 миллионов евро будут выданы в форме грантов, 1,5 миллиарда - в качестве кредитов.
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"Евросоюз всё понимает о ситуации в Молдавии. Если бы не понимали, не выдавали бы кредиты перед выборами. Это электоральная взятка в 1,9 миллиарда евро, чтобы удержать Санду у власти", — написал Цырдя в своем Telegram-канале.
По его словам, в самом Евросоюзе тоже растёт недовольство происходящим в Молдавии.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
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