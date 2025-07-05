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Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей - РИА Новости, 05.07.2025
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15:42 05.07.2025 (обновлено: 15:44 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/mironov--2027380640.html
Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей
Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей - РИА Новости, 05.07.2025
Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:42:00+03:00
2025-07-05T15:44:00+03:00
сергей миронов
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит. "Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии. Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке. "Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат. Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.
https://ria.ru/20250703/minfin-2026845340.html
https://ria.ru/20250627/ipoteka-2025706508.html
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сергей миронов, общество
Сергей Миронов, Общество
Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей

Миронов предлагает полностью списывать ипотеку семьям при рождении троих детей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит.
"Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии.
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Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке.
"Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат.
Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.
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