https://ria.ru/20250705/mironov--2027380640.html

Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей

Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей - РИА Новости, 05.07.2025

Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:42:00+03:00

2025-07-05T15:42:00+03:00

2025-07-05T15:44:00+03:00

сергей миронов

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит. "Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии. Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке. "Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат. Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.

https://ria.ru/20250703/minfin-2026845340.html

https://ria.ru/20250627/ipoteka-2025706508.html

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сергей миронов, общество