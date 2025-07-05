https://ria.ru/20250705/minobrnauki-2027328255.html
Минобрнауки введет обязательный перечень предметов в университетах
Минобрнауки введет обязательный перечень предметов в университетах - РИА Новости, 05.07.2025
Минобрнауки введет обязательный перечень предметов в университетах
Минобрнауки РФ в рамках новой системы высшего образования во всех университетах страны введет обязательный перечень предметов, состоящий из шести дисциплин,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:46:00+03:00
2025-07-05T02:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ в рамках новой системы высшего образования во всех университетах страны введет обязательный перечень предметов, состоящий из шести дисциплин, сообщили РИА Новости в министерстве. "В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, в которое войдут 6 дисциплин - история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура", - говорится в сообщении. Уточняется, что преподаваться данные дисциплины будут по единым рабочим программам, знания и навыки - оцениваться по единым оценочным материалам. Предполагается, что обучение в рамках ядра будет проводиться в течение первых двух лет, после чего для погружения в специализацию студент может продолжить обучение либо перевестись в другой вуз. Введение единого перечня предметов обеспечит качество образования во всех университетах страны и повысит мобильность обучающихся.
https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html
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россия
Минобрнауки введет обязательный перечень предметов в университетах
Минобрнауки введет обязательный перечень предметов во всех университетах страны
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ в рамках новой системы высшего образования во всех университетах страны введет обязательный перечень предметов, состоящий из шести дисциплин, сообщили РИА Новости в министерстве.
"В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, в которое войдут 6 дисциплин - история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура", - говорится в сообщении.
Уточняется, что преподаваться данные дисциплины будут по единым рабочим программам, знания и навыки - оцениваться по единым оценочным материалам.
Предполагается, что обучение в рамках ядра будет проводиться в течение первых двух лет, после чего для погружения в специализацию студент может продолжить обучение либо перевестись в другой вуз. Введение единого перечня предметов обеспечит качество образования во всех университетах страны и повысит мобильность обучающихся.