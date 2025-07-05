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Минниханов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах в Татарстане - РИА Новости, 05.07.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:14 05.07.2025 (обновлено: 14:15 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/minnikhanov--2027371221.html
Минниханов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах в Татарстане
Минниханов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах в Татарстане - РИА Новости, 05.07.2025
Минниханов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов в субботу подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики документы о выдвижении своей кандидатуры на выборах... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:14:00+03:00
2025-07-05T14:15:00+03:00
республика татарстан
единая россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в субботу подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики документы о выдвижении своей кандидатуры на выборах раиса (главы) Татарстана, сообщает пресс-служба главы региона. Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре 2025 года. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября. "Рустам Минниханов посетил Центризбирком РТ и подал документы о выдвижении кандидатом на выборах раиса Республики Татарстан. Сотрудники ЦИК проверили документы на предмет их соответствия перечню, установленному законом, и выдали письменное подтверждение о получении представленных документов", - говорится в сообщении. "Единая Россия" 26 июня выдвинула Минниханова кандидатом на выборах главы Татарстана. Решение приняли на региональной партийной конференции - кандидатуру Минниханова поддержали единогласно. Избирательным правом в республике обладают почти 3 миллиона граждан, из них треть - молодежь. Более 40 тысяч юных избирателей смогут впервые отдать свой голос на выборах. Минниханов возглавляет регион с марта 2010 года, когда был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей. В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы Татарстана после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.
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единая россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), россия
Республика Татарстан, Единая Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
Минниханов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах в Татарстане

Минниханов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах главы Татарстана

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в субботу подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики документы о выдвижении своей кандидатуры на выборах раиса (главы) Татарстана, сообщает пресс-служба главы региона.
Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре 2025 года. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября.
"Рустам Минниханов посетил Центризбирком РТ и подал документы о выдвижении кандидатом на выборах раиса Республики Татарстан. Сотрудники ЦИК проверили документы на предмет их соответствия перечню, установленному законом, и выдали письменное подтверждение о получении представленных документов", - говорится в сообщении.
"Единая Россия" 26 июня выдвинула Минниханова кандидатом на выборах главы Татарстана. Решение приняли на региональной партийной конференции - кандидатуру Минниханова поддержали единогласно.
Избирательным правом в республике обладают почти 3 миллиона граждан, из них треть - молодежь. Более 40 тысяч юных избирателей смогут впервые отдать свой голос на выборах.
Минниханов возглавляет регион с марта 2010 года, когда был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей.
В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы Татарстана после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.
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Республика ТатарстанЕдиная РоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
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