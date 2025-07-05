https://ria.ru/20250705/liksutov-2027401198.html

Глава Чувашии Николаев стал наставником для участника СВО

Глава Чувашии Николаев стал наставником для участника СВО - РИА Новости, 05.07.2025

Глава Чувашии Николаев стал наставником для участника СВО

Глава Чувашской Республики Олег Николаев взял под свое наставничество одного из 33 участников региональной программы "Время СВОих", им стал Руслан Валиуллин,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T19:15:00+03:00

2025-07-05T19:15:00+03:00

2025-07-05T19:32:00+03:00

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев взял под свое наставничество одного из 33 участников региональной программы "Время СВОих", им стал Руслан Валиуллин, офицер запаса, ветеран специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.В субботу в доме правительства в рамках региональной программы "Время СВОих", направленной на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, состоялся "День наставника".По данным пресс-службы, первая встреча Николаева и Валиуллина состоялась в 2022 году, когда глава региона, сопровождая доставку гуманитарного груза, побывал на передовой, чтобы лично пообщаться с военнослужащими. Тогда Николаев отметил личные качества Валиуллина, как командира боевого подразделения. В субботу глава Чувашии объявил о своем решении назначить Валиуллина своим помощником по вопросам поддержки участников спецоперации и ветеранов боевых действий."Для меня честь и особая ответственность быть вашим наставником. Сегодня мы с вами начинаем новый этап вашей жизни, который по-прежнему будет связан с понятием "служения". Оно объединяет и службу в вооруженных силах, и гражданскую службу, и предполагает, прежде всего, работу в интересах большого количества людей. Уверен, нам предстоит очень много нужных, важных дел для жителей Чувашии. Тем более, что я вам предлагаю уже в ближайшее время занять должность помощника главы Чувашской Республики, который будет полностью погружен во взаимодействие со всеми институтами, общественными организациями, так или иначе связанными и со специальной военной операцией, и вообще с ветеранам боевых действий", — приводит пресс-служба слова Николаева.Он добавил, это необходимо, чтобы поручение президента было выполнено на надежной организационной основе.Глава республики отметил, что опыт Валиуллина в зоне проведения спецоперации, понимание нужд и вопросов военнослужащих станут основным фактором в повышении эффективности работы профильных ведомств и организаций. Его назначение позволит улучшить оказание необходимой адресной помощи военнослужащим и членам их семей, оперативно реагировать на возникающие проблемы и обеспечивать подготовку своевременных решений.По данным пресс-службы, особый акцент в работе нового помощника главы региона будет уделено взаимодействию с фондом "Защитники Отечества". Фонд играет важную роль в оказании всесторонней помощи участникам спецоперации. Развитие сотрудничества с ним, по мнению Николаева, позволит охватить вниманием всех ветеранов боевых действий и обеспечить более эффективное использование ресурсов."Я очень рад тому, что моим наставником является Олег Алексеевич. Он профессиональный руководитель, имеющий большой управленческий опыт. Я приложу все усилия, чтобы не подвести его. Готов работать на благо республики и проявить себя в гражданской сфере, оказывать помощь боевым товарищам, которые продолжают выполнять задачи на линии боевого соприкосновения", — заверил главу Чувашии Валиуллин.Как напомнили в пресс-службе, региональная программа "Время СВОих" – это образовательная программа для участников и ветеранов специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее целью является подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, системе патриотического воспитания и работы с молодежью, корпоративной сфере.

https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011837215.html

https://ria.ru/20250620/svo-2024388104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег николаев (политик)