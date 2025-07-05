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Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги - РИА Новости, 05.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/liksutov-2027304619.html
Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги
Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги - РИА Новости, 05.07.2025
Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги
Торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект (МаИП) объявили в Москве, для инвесторов доступен земельный участок на Машкинском шоссе, сообщил... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:00:00+03:00
2025-07-05T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект (МаИП) объявили в Москве, для инвесторов доступен земельный участок на Машкинском шоссе, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина для инвесторов, готовых открывать в столице новые производства, действуют наиболее благоприятные условия. С 2022 года арендовать землю под строительство промышленного предприятия можно за 1 рубль в год. Учитывая высокий спрос на готовую производственную инфраструктуру, с 2024 года город объявляет торги за право реализовывать в Москве промышленные масштабные инвестиционные проекты", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам заммэра, площадь выставленного земельного участка – 0,7 гектара. Инвестор, победивший в аукционе, сможет сам выбрать отрасль производства из перечня видов разрешенного использования.В пресс-службе уточнили, что согласно соглашению о реализации инвестпроекта по итогам торгов будет оформлен договор аренды участка."В рамках МаИП на Машкинском шоссе, владение 2, появится новый объект промышленного назначения общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров. Внутри можно будет разместить производство легкой или строительной отраслей промышленности", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица уже подписала два соглашения о реализации инвестпроектов в рамках нового механизма определения инвесторов.На данный момент в Москве реализуют более 100 МаИП. В созданных предприятиях появится около 60 тысяч новых рабочих мест.
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максим ликсутов , москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , коммерческая недвижимость, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Коммерческая недвижимость, Сергей Собянин
Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги

Ликсутов: в Москве выставили на торги участок для масштабного инвестпроекта

© Фото : пресс-служба ДИППВ Москве объявили торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект в северном административном округе
В Москве объявили торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект в северном административном округе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве объявили торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект в северном административном округе
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект (МаИП) объявили в Москве, для инвесторов доступен земельный участок на Машкинском шоссе, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина для инвесторов, готовых открывать в столице новые производства, действуют наиболее благоприятные условия. С 2022 года арендовать землю под строительство промышленного предприятия можно за 1 рубль в год. Учитывая высокий спрос на готовую производственную инфраструктуру, с 2024 года город объявляет торги за право реализовывать в Москве промышленные масштабные инвестиционные проекты", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По словам заммэра, площадь выставленного земельного участка – 0,7 гектара. Инвестор, победивший в аукционе, сможет сам выбрать отрасль производства из перечня видов разрешенного использования.
В пресс-службе уточнили, что согласно соглашению о реализации инвестпроекта по итогам торгов будет оформлен договор аренды участка.
"В рамках МаИП на Машкинском шоссе, владение 2, появится новый объект промышленного назначения общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров. Внутри можно будет разместить производство легкой или строительной отраслей промышленности", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Столица уже подписала два соглашения о реализации инвестпроектов в рамках нового механизма определения инвесторов.
На данный момент в Москве реализуют более 100 МаИП. В созданных предприятиях появится около 60 тысяч новых рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаКоммерческая недвижимостьСергей Собянин
 
 
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