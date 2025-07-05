https://ria.ru/20250705/liksutov-2027304619.html

Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги

Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги - РИА Новости, 05.07.2025

Ликсутов: участок для реализации инвестпроекта в Москве выставили на торги

Торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект (МаИП) объявили в Москве, для инвесторов доступен земельный участок на Машкинском шоссе, сообщил... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:00:00+03:00

2025-07-05T10:00:00+03:00

2025-07-05T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

коммерческая недвижимость

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027304347_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f97a1889552022ff0c8cb2d2676170ac.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Торги за право реализовать масштабный инвестиционный проект (МаИП) объявили в Москве, для инвесторов доступен земельный участок на Машкинском шоссе, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина для инвесторов, готовых открывать в столице новые производства, действуют наиболее благоприятные условия. С 2022 года арендовать землю под строительство промышленного предприятия можно за 1 рубль в год. Учитывая высокий спрос на готовую производственную инфраструктуру, с 2024 года город объявляет торги за право реализовывать в Москве промышленные масштабные инвестиционные проекты", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам заммэра, площадь выставленного земельного участка – 0,7 гектара. Инвестор, победивший в аукционе, сможет сам выбрать отрасль производства из перечня видов разрешенного использования.В пресс-службе уточнили, что согласно соглашению о реализации инвестпроекта по итогам торгов будет оформлен договор аренды участка."В рамках МаИП на Машкинском шоссе, владение 2, появится новый объект промышленного назначения общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров. Внутри можно будет разместить производство легкой или строительной отраслей промышленности", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица уже подписала два соглашения о реализации инвестпроектов в рамках нового механизма определения инвесторов.На данный момент в Москве реализуют более 100 МаИП. В созданных предприятиях появится около 60 тысяч новых рабочих мест.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим ликсутов , москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , коммерческая недвижимость, сергей собянин