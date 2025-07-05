https://ria.ru/20250705/kupalniki-2027357315.html

Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии

Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии - РИА Новости, 05.07.2025

Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии

Экспортеры из Хорватии и Эстонии в 2024 году по сравнению с предшествующим годом существенно нарастили поставки на российский рынок купальников, в то время как... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:21:00+03:00

2025-07-05T12:21:00+03:00

2025-07-05T12:21:00+03:00

экономика

хорватия

эстония

китай

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022280113_499:493:3198:2011_1920x0_80_0_0_c43828f3c45f41364d70610bde9bee6b.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экспортеры из Хорватии и Эстонии в 2024 году по сравнению с предшествующим годом существенно нарастили поставки на российский рынок купальников, в то время как из Китая и Турции сократили, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. Китай сохранил за собой статус крупнейшего поставщика этих предметов летнего мужского и женского гардероба в Россию, тем не менее отгрузки по сравнению с 2023 годом в денежном выражении просели на заметные 19% - до 59,6 миллиона долларов. На втором месте среди уже отчитавшихся за прошлый год по торговле стран оказалась Италия (рост на 3,6% - до 5,2 миллиона долларов). Тройку лидеров неожиданно закрыла Хорватия, чьи отгрузки купального текстиля за год выросли на 45,6% - до 4,6 миллиона долларов. За год государство с побережья Адриатики упрочило свое положение сразу на четыре позиции, поднявшись с седьмого места. На четвертой строке оказалась Германия (снижение поставок на 10,7% - до 3,8 миллиона долларов), а на пятом - Польша (минус 6,2% и 3 миллиона долларов). Кроме упомянутых выше, в первую десятку поставщиков пляжных нарядов вошли две прибалтийские республики - Латвия (рост на 10,4% - до 1,5 миллиона долларов) и Эстония, показавшая весьма заметный рост на треть - до 749,5 тысячи долларов. Турция, ставшая восьмой, отметила троекратное снижение отгрузок - до 748,2 тысячи долларов. А расположившийся на девятом месте Узбекистан - рост в четыре раза, до 716,5 тысячи долларов. Десятку лидеров замкнула Венгрия, подросшая вдвое, - до 670 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250703/roskachestvo-2026856929.html

https://ria.ru/20250614/bikini-2022381878.html

хорватия

эстония

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, хорватия, эстония, китай, оон