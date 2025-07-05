Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/kupalniki-2027357315.html
Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии
Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии - РИА Новости, 05.07.2025
Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии
Экспортеры из Хорватии и Эстонии в 2024 году по сравнению с предшествующим годом существенно нарастили поставки на российский рынок купальников, в то время как... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:21:00+03:00
2025-07-05T12:21:00+03:00
экономика
хорватия
эстония
китай
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022280113_499:493:3198:2011_1920x0_80_0_0_c43828f3c45f41364d70610bde9bee6b.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экспортеры из Хорватии и Эстонии в 2024 году по сравнению с предшествующим годом существенно нарастили поставки на российский рынок купальников, в то время как из Китая и Турции сократили, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. Китай сохранил за собой статус крупнейшего поставщика этих предметов летнего мужского и женского гардероба в Россию, тем не менее отгрузки по сравнению с 2023 годом в денежном выражении просели на заметные 19% - до 59,6 миллиона долларов. На втором месте среди уже отчитавшихся за прошлый год по торговле стран оказалась Италия (рост на 3,6% - до 5,2 миллиона долларов). Тройку лидеров неожиданно закрыла Хорватия, чьи отгрузки купального текстиля за год выросли на 45,6% - до 4,6 миллиона долларов. За год государство с побережья Адриатики упрочило свое положение сразу на четыре позиции, поднявшись с седьмого места. На четвертой строке оказалась Германия (снижение поставок на 10,7% - до 3,8 миллиона долларов), а на пятом - Польша (минус 6,2% и 3 миллиона долларов). Кроме упомянутых выше, в первую десятку поставщиков пляжных нарядов вошли две прибалтийские республики - Латвия (рост на 10,4% - до 1,5 миллиона долларов) и Эстония, показавшая весьма заметный рост на треть - до 749,5 тысячи долларов. Турция, ставшая восьмой, отметила троекратное снижение отгрузок - до 748,2 тысячи долларов. А расположившийся на девятом месте Узбекистан - рост в четыре раза, до 716,5 тысячи долларов. Десятку лидеров замкнула Венгрия, подросшая вдвое, - до 670 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250703/roskachestvo-2026856929.html
https://ria.ru/20250614/bikini-2022381878.html
хорватия
эстония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022280113_587:90:3198:2048_1920x0_80_0_0_45c0132996cc47834e4685faeda336a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, хорватия, эстония, китай, оон
Экономика, Хорватия, Эстония, Китай, ООН
Россия нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии

Comtrade: РФ нарастила импорт купальников из Хорватии и Эстонии в 2024 году

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка в купальнике на пляже
Девушка в купальнике на пляже - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка в купальнике на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экспортеры из Хорватии и Эстонии в 2024 году по сравнению с предшествующим годом существенно нарастили поставки на российский рынок купальников, в то время как из Китая и Турции сократили, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.
Китай сохранил за собой статус крупнейшего поставщика этих предметов летнего мужского и женского гардероба в Россию, тем не менее отгрузки по сравнению с 2023 годом в денежном выражении просели на заметные 19% - до 59,6 миллиона долларов. На втором месте среди уже отчитавшихся за прошлый год по торговле стран оказалась Италия (рост на 3,6% - до 5,2 миллиона долларов).
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов
3 июля, 06:05
Тройку лидеров неожиданно закрыла Хорватия, чьи отгрузки купального текстиля за год выросли на 45,6% - до 4,6 миллиона долларов. За год государство с побережья Адриатики упрочило свое положение сразу на четыре позиции, поднявшись с седьмого места.
На четвертой строке оказалась Германия (снижение поставок на 10,7% - до 3,8 миллиона долларов), а на пятом - Польша (минус 6,2% и 3 миллиона долларов).
Кроме упомянутых выше, в первую десятку поставщиков пляжных нарядов вошли две прибалтийские республики - Латвия (рост на 10,4% - до 1,5 миллиона долларов) и Эстония, показавшая весьма заметный рост на треть - до 749,5 тысячи долларов.
Турция, ставшая восьмой, отметила троекратное снижение отгрузок - до 748,2 тысячи долларов. А расположившийся на девятом месте Узбекистан - рост в четыре раза, до 716,5 тысячи долларов. Десятку лидеров замкнула Венгрия, подросшая вдвое, - до 670 тысяч долларов.
Девушки на камне на пляже в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Мини-бикини: как атомная бомба и Брижит Бардо изменили моду в СССР
14 июня, 08:00
 
ЭкономикаХорватияЭстонияКитайООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала