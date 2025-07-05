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В РПЦ назвали успешным пасхальное перемирие между Россией и Украиной
В РПЦ назвали успешным пасхальное перемирие между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.07.2025
В РПЦ назвали успешным пасхальное перемирие между Россией и Украиной
Пасхальное перемирие между Россией и Украиной в этом году можно назвать успешным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:28:00+03:00
2025-07-05T07:28:00+03:00
2025-07-05T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пасхальное перемирие между Россией и Украиной в этом году можно назвать успешным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Несмотря на множество обвинений, в целом пасхальное перемирие в этом году было успешным. С этим согласны обе стороны конфликта. Наша Церковь ожидаемо поддержала инициативу пасхального перемирия. Кто-то скажет, что этого мало. Но с маленьких шагов начинается дорога к мирному урегулированию, и поэтому мы, религиозные лидеры, призваны поддерживать эти шаги", - сказал он на круглом столе в Токио. Кипшидзе предоставил текст выступления РИА Новости. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
В РПЦ назвали успешным пасхальное перемирие между Россией и Украиной
Кипшидзе: пасхальное перемирие между Россией и Украиной можно назвать успешным