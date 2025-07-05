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В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением - РИА Новости, 05.07.2025
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Религия
 
04:37 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/kipshidze-2027332209.html
В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением
В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением - РИА Новости, 05.07.2025
В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением
Сатанизм не может быть легален в государстве, основанном на традиционных ценностях, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:37:00+03:00
2025-07-05T04:37:00+03:00
религия
россия
вахтанг кипшидзе
игорь краснов
московский патриархат
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сатанизм не может быть легален в государстве, основанном на традиционных ценностях, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя инициативу генпрокурора РФ о признании сатанизма экстремистским течением. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма". "Церковь считает, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основной своей идентичности традиционные ценности. Выведение сатанинских организаций за рамки правового поля - единственно возможное в этой логике решение. Кроме религиозных соображений, есть подтверждаемые экспертами сведения о том, что сатанинская среда, существующая легально, является рассадником уголовных преступлений", - сказал он агентству.
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россия, вахтанг кипшидзе, игорь краснов, московский патриархат
Религия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Игорь Краснов, Московский Патриархат
В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением

Кипшидзе: сатанизм не может быть легален в государстве традиционных ценностей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сатанизм не может быть легален в государстве, основанном на традиционных ценностях, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя инициативу генпрокурора РФ о признании сатанизма экстремистским течением.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма".
"Церковь считает, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основной своей идентичности традиционные ценности. Выведение сатанинских организаций за рамки правового поля - единственно возможное в этой логике решение. Кроме религиозных соображений, есть подтверждаемые экспертами сведения о том, что сатанинская среда, существующая легально, является рассадником уголовных преступлений", - сказал он агентству.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма
28 апреля, 19:51
 
РелигияРоссияВахтанг КипшидзеИгорь КрасновМосковский Патриархат
 
 
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