https://ria.ru/20250705/kipshidze-2027332209.html

В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением

В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением - РИА Новости, 05.07.2025

В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением

Сатанизм не может быть легален в государстве, основанном на традиционных ценностях, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T04:37:00+03:00

2025-07-05T04:37:00+03:00

2025-07-05T04:37:00+03:00

религия

россия

вахтанг кипшидзе

игорь краснов

московский патриархат

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сатанизм не может быть легален в государстве, основанном на традиционных ценностях, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя инициативу генпрокурора РФ о признании сатанизма экстремистским течением. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма". "Церковь считает, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основной своей идентичности традиционные ценности. Выведение сатанинских организаций за рамки правового поля - единственно возможное в этой логике решение. Кроме религиозных соображений, есть подтверждаемые экспертами сведения о том, что сатанинская среда, существующая легально, является рассадником уголовных преступлений", - сказал он агентству.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013924946.html

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россия, вахтанг кипшидзе, игорь краснов, московский патриархат