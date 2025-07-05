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Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.07.2025
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении на харьковском направлении укрепленной огневой точки "укронато". РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:24:00+03:00
2025-07-05T14:24:00+03:00
2025-07-05T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении на харьковском направлении укрепленной огневой точки "укронато". "И снова с нами на связи группа "Бати" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ с харьковского направления. В ходе очередной операции была уничтожена укрепленная огневая точка укронато", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики написал, что работа проведена "без лишней суеты" — грамотно, чётко и методично. "Очередной "привет" от группы "Бати" передан врагу в высокотехнологичной упаковке", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Безопасность
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров: спецназ "Ахмат" уничтожил огневую точку ВСУ на Харьковском направлении