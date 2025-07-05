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СМИ: Израиль получил от ХАМАС ответ по перемирию в Газе - РИА Новости, 05.07.2025
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01:13 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/izrail-2027325346.html
СМИ: Израиль получил от ХАМАС ответ по перемирию в Газе
СМИ: Израиль получил от ХАМАС ответ по перемирию в Газе - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: Израиль получил от ХАМАС ответ по перемирию в Газе
Израиль получил от палестинского движения ХАМАС ответ по предложению о прекращении огня в секторе Газа, изучает его детали, сообщает портал Ynet со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:13:00+03:00
2025-07-05T01:13:00+03:00
в мире
израиль
каир (город)
ливан
хамас
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Израиль получил от палестинского движения ХАМАС ответ по предложению о прекращении огня в секторе Газа, изучает его детали, сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. "Израильский чиновник подтвердил, что Израиль получил документ с ответом от ХАМАС через посредников, и "его детали изучаются", - пишет портал. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250703/mir-2026935364.html
https://ria.ru/20250704/konflikt-1915630213.html
израиль
каир (город)
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в мире, израиль, каир (город), ливан, хамас
В мире, Израиль, Каир (город), Ливан, ХАМАС
СМИ: Израиль получил от ХАМАС ответ по перемирию в Газе

Ynet: Израиль получил от ХАМАС ответ по предложению о прекращении огня в Газе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Израиль получил от палестинского движения ХАМАС ответ по предложению о прекращении огня в секторе Газа, изучает его детали, сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.
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"Израильский чиновник подтвердил, что Израиль получил документ с ответом от ХАМАС через посредников, и "его детали изучаются", - пишет портал.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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