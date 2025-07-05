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Хинштейн вошел в список кандидатов в губернаторы Курской области
Хинштейн вошел в список кандидатов в губернаторы Курской области - РИА Новости, 05.07.2025
Хинштейн вошел в список кандидатов в губернаторы Курской области
Александр Хинштейн вошел в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения на должность губернатора Курской области от... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:30:00+03:00
2025-07-05T15:30:00+03:00
2025-07-05T15:30:00+03:00
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КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Александр Хинштейн вошел в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения на должность губернатора Курской области от регионального отделения партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости. Пятого июля состоялась встреча в рамках предварительного голосования по выборам губернатора Курской области с секретарями первичных и местных отделений партии "Единая Россия". "Решением президиума 16 июня был сформирован список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от курского регионального отделения партии "Единая Россия" на должность губернатора Курской области… Беседина Елена Вячеславовна, Комков Константин Анатольевич, Хинштейн Александр Евсеевич", - объявили во время открытия встречи.
https://ria.ru/20250622/khinshteyn-2024604757.html
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политика, курская область, единая россия, россия
Политика, Курская область, Единая Россия, Россия
Хинштейн вошел в список кандидатов в губернаторы Курской области
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