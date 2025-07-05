https://ria.ru/20250705/hinshtejn-2027378570.html

Хинштейн вошел в список кандидатов в губернаторы Курской области

Хинштейн вошел в список кандидатов в губернаторы Курской области - РИА Новости, 05.07.2025

Хинштейн вошел в список кандидатов в губернаторы Курской области

Александр Хинштейн вошел в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения на должность губернатора Курской области от... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:30:00+03:00

2025-07-05T15:30:00+03:00

2025-07-05T15:30:00+03:00

политика

курская область

единая россия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg

КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Александр Хинштейн вошел в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения на должность губернатора Курской области от регионального отделения партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости. Пятого июля состоялась встреча в рамках предварительного голосования по выборам губернатора Курской области с секретарями первичных и местных отделений партии "Единая Россия". "Решением президиума 16 июня был сформирован список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от курского регионального отделения партии "Единая Россия" на должность губернатора Курской области… Беседина Елена Вячеславовна, Комков Константин Анатольевич, Хинштейн Александр Евсеевич", - объявили во время открытия встречи.

https://ria.ru/20250622/khinshteyn-2024604757.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, единая россия, россия