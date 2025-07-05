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Генсек НАТО снова попытался шутить про Лаврова - РИА Новости, 05.07.2025
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19:43 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/gensek-2027406562.html
Генсек НАТО снова попытался шутить про Лаврова
Генсек НАТО снова попытался шутить про Лаврова - РИА Новости, 05.07.2025
Генсек НАТО снова попытался шутить про Лаврова
Генсек НАТО и бывший премьер Нидерландов Марк Рютте в очередной раз попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:43:00+03:00
2025-07-05T19:43:00+03:00
россия
европа
гаага
марк рютте
сергей лавров
иисус христос
нато
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО и бывший премьер Нидерландов Марк Рютте в очередной раз попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону. В среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот занимает пост министра "с рождения Иисуса Христа", и с тех пор якобы "ничего полезного из его уст не вышло". Комментируя его высказывание РИА Новости, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе. "Он (Лавров - ред.) был министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа, и я никогда не воспринимал его всерьез... Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам необходимо тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы... Поэтому да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык", - заявил Рютте в интервью американской газете New York Times, комментируя планы по увеличению оборонного бюджета стран НАТО. Рютте также считает, что Европе не придется вводить всеобщую воинскую повинность, решение об этом может быть принято отдельными европейскими странами. Однако он подчеркнул необходимость наращивания объемов производства оборонной промышленности, потому что, по его мнению, у НАТО нет промышленных мощностей для производства вооружений, которые смогли бы обеспечить сдерживание России, КНДР и "кого бы то ни было". Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026813488.html
https://ria.ru/20250703/kritika-2026851499.html
https://ria.ru/20250703/ryutte-2026896170.html
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россия, европа, гаага, марк рютте, сергей лавров, иисус христос, нато, евросоюз, европарламент, в мире
Россия, Европа, Гаага, Марк Рютте, Сергей Лавров, Иисус Христос, НАТО, Евросоюз, Европарламент, В мире
Генсек НАТО снова попытался шутить про Лаврова

Генсек НАТО Рютте пошутил про Лаврова и припугнул ЕС перспективой учить русский

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО и бывший премьер Нидерландов Марк Рютте в очередной раз попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону.
В среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот занимает пост министра "с рождения Иисуса Христа", и с тех пор якобы "ничего полезного из его уст не вышло". Комментируя его высказывание РИА Новости, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
2 июля, 19:34
"Он (Лавров - ред.) был министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа, и я никогда не воспринимал его всерьез... Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам необходимо тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы... Поэтому да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык", - заявил Рютте в интервью американской газете New York Times, комментируя планы по увеличению оборонного бюджета стран НАТО.
Рютте также считает, что Европе не придется вводить всеобщую воинскую повинность, решение об этом может быть принято отдельными европейскими странами. Однако он подчеркнул необходимость наращивания объемов производства оборонной промышленности, потому что, по его мнению, у НАТО нет промышленных мощностей для производства вооружений, которые смогли бы обеспечить сдерживание России, КНДР и "кого бы то ни было".
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова
3 июля, 03:33
В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Рютте дискредитировал сам себя, оскорбив Лаврова, считает эксперт
3 июля, 11:27
 
РоссияЕвропаГаагаМарк РюттеСергей ЛавровИисус ХристосНАТОЕвросоюзЕвропарламентВ мире
 
 
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