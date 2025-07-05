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Гарбузов: музыкальные инструменты делают из материала компании ОЭЗ Москвы
Гарбузов: музыкальные инструменты делают из материала компании ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 05.07.2025
Гарбузов: музыкальные инструменты делают из материала компании ОЭЗ Москвы
Углеродные композитные материалы, которые выпускает компания в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", начали использовать при производстве... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:13:00+03:00
2025-07-05T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Углеродные композитные материалы, которые выпускает компания в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", начали использовать при производстве музыкальных инструментов, сообщил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина наращиваем производство и расширяем сферу применения высокотехнологичных новых материалов. Так, композитные изделия на основе углеродного волокна компании ОЭЗ “Технополис Москва” теперь используются не только в строительной и транспортной сферах, но и в изготовлении музыкальных инструментов: акустических и электрогитар, скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов, домр и балалаек", — приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Министр уточнил, что благодаря использованию нового материала обеспечивается качественное звучание инструмента, высокая прочность изделия, а также устойчивость к перепадам температуры.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев заявил, что применение композитного материала от компании особой экономической зоны в производстве музыкальных инструментов дает новые возможности для дальнейшего расширения сфер применения новых материалов.По словам гендиректора АО "Препрег-СКМ", которое производит углеродные композитные материалы, Александра Дмитрикова, сотрудничество с производителем музыкальных инструментов "Сажень" расширило горизонты и позволило по-новому посмотреть на сферы применения продукции.Сотрудничество компании, где выпускают углеродные композитные материалы, и производителя музыкальных инструментов является еще одним шагом к полному импортозамещению композитных материалов, считают в пресс-службе департамента. Сотрудничество этих предприятий внесет значимый вклад в развитие отечественной промышленности.Ранее Гарбузов сообщил, что предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" продолжают расширять производство высокотехнологичной продукции и увеличивать количество рабочих мест для нужд города.
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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, геннадий дегтев, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Геннадий Дегтев, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Гарбузов: музыкальные инструменты делают из материала компании ОЭЗ Москвы
Гарбузов: музыкальные инструменты производят из материала компании ОЭЗ Москвы
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Углеродные композитные материалы, которые выпускает компания в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", начали использовать при производстве музыкальных инструментов, сообщил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"По поручению (мэра Москвы
- ред.) Сергея Собянина
наращиваем производство и расширяем сферу применения высокотехнологичных новых материалов. Так, композитные изделия на основе углеродного волокна компании ОЭЗ “Технополис Москва” теперь используются не только в строительной и транспортной сферах, но и в изготовлении музыкальных инструментов: акустических и электрогитар, скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов, домр и балалаек", — приводит пресс-служба
департамента слова Гарбузова
.
Министр уточнил, что благодаря использованию нового материала обеспечивается качественное звучание инструмента, высокая прочность изделия, а также устойчивость к перепадам температуры.
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев
заявил, что применение композитного материала от компании особой экономической зоны в производстве музыкальных инструментов дает новые возможности для дальнейшего расширения сфер применения новых материалов.
По словам гендиректора АО "Препрег-СКМ", которое производит углеродные композитные материалы, Александра Дмитрикова, сотрудничество с производителем музыкальных инструментов "Сажень" расширило горизонты и позволило по-новому посмотреть на сферы применения продукции.
Сотрудничество компании, где выпускают углеродные композитные материалы, и производителя музыкальных инструментов является еще одним шагом к полному импортозамещению композитных материалов, считают в пресс-службе департамента. Сотрудничество этих предприятий внесет значимый вклад в развитие отечественной промышленности.
Ранее Гарбузов сообщил, что предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" продолжают расширять производство высокотехнологичной продукции и увеличивать количество рабочих мест для нужд города.