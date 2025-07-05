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Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 05.07.2025
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23:24 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/frantsija-2027426538.html
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 05.07.2025
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона протеста экоактивистов против строительства автотрассы А69 между Тулузой и Кастром на юге страны,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:24:00+03:00
2025-07-05T23:24:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона протеста экоактивистов против строительства автотрассы А69 между Тулузой и Кастром на юге страны, передаёт издание Depeche du Midi. Очередная акция протеста в субботу собрала несколько сотен участников. Несколько десятков из них, одетые в черное и с закрытыми лицами, попытались блокировать национальную автодорогу, устроив на ней баррикады. Вскоре после начала акции последовали стычки протестующих с полицией. Демонстранты закидывали полицейских камнями, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Субботняя манифестация была запрещена властями. "В связи с тем, что организаторы не объявили о проведении мероприятия, а также из-за столкновений, произошедших во время предыдущих мероприятий, префектура Тарна запретила проведение акции", - сообщило СМИ. Несмотря на то, что проект находится на завершающей стадии, его противники намерены помешать завершению строительства автотрассы, намеченного на вторую половину 2026 года. Министр транспорта Франции Филипп Табаро осудил протесты, обвинив в них организации ультралевых и заявив, что акция с применением насилия была подготовлена. Как сообщила префектура города Тарн, перед началом акции правоохранители изъяли много оружия, включая катапульты, металлические шары для игры в петанк и топоры. Протесты экоактивистов, среди которых члены радикальной ассоциации Extinction Rebellion, против строительства автотрассы, начатого в 2023 году, продолжаются уже больше года. Как напоминает СМИ, в конце февраля административный суд Тулузы распорядился приостановить работы на автомагистрали, постановив, что "отсутствуют веские причины, представляющие значительный общественный интерес, для оправдания ущерба, нанесенного окружающей среде". Однако до того, как парламент Франции начал рассмотрение законопроекта, административный апелляционный суд Тулузы разрешил возобновить работы по по строительству автотрассы.
https://ria.ru/20250519/frantsiya-2017835609.html
https://ria.ru/20250427/parizh-2013711304.html
https://ria.ru/20250516/frantsija-2017307201.html
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в мире, франция, тулуза
В мире, Франция, Тулуза
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Depeche du Midi: полиция во Франции газом разогнала протест экоактивистов

© AP Photo / Peter DejongСотрудники жандармерии Франции
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудники жандармерии Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона протеста экоактивистов против строительства автотрассы А69 между Тулузой и Кастром на юге страны, передаёт издание Depeche du Midi.
Очередная акция протеста в субботу собрала несколько сотен участников. Несколько десятков из них, одетые в черное и с закрытыми лицами, попытались блокировать национальную автодорогу, устроив на ней баррикады.
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Вскоре после начала акции последовали стычки протестующих с полицией. Демонстранты закидывали полицейских камнями, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
Субботняя манифестация была запрещена властями.
"В связи с тем, что организаторы не объявили о проведении мероприятия, а также из-за столкновений, произошедших во время предыдущих мероприятий, префектура Тарна запретила проведение акции", - сообщило СМИ.
Несмотря на то, что проект находится на завершающей стадии, его противники намерены помешать завершению строительства автотрассы, намеченного на вторую половину 2026 года.
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Министр транспорта Франции Филипп Табаро осудил протесты, обвинив в них организации ультралевых и заявив, что акция с применением насилия была подготовлена.
Как сообщила префектура города Тарн, перед началом акции правоохранители изъяли много оружия, включая катапульты, металлические шары для игры в петанк и топоры.
Протесты экоактивистов, среди которых члены радикальной ассоциации Extinction Rebellion, против строительства автотрассы, начатого в 2023 году, продолжаются уже больше года.
Как напоминает СМИ, в конце февраля административный суд Тулузы распорядился приостановить работы на автомагистрали, постановив, что "отсутствуют веские причины, представляющие значительный общественный интерес, для оправдания ущерба, нанесенного окружающей среде". Однако до того, как парламент Франции начал рассмотрение законопроекта, административный апелляционный суд Тулузы разрешил возобновить работы по по строительству автотрассы.
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