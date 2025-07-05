Рейтинг@Mail.ru
Во Франции разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 05.07.2025 (обновлено: 15:38 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/frantsija-2027377846.html
Во Франции разбился одномоторный самолет
Во Франции разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 05.07.2025
Во Франции разбился одномоторный самолет
Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, он погиб, сообщил в субботу оперативный РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:20:00+03:00
2025-07-05T15:38:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027379314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0806b78d2cdc9fdfe981136660293d6d.jpg
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, он погиб, сообщил в субботу оперативный пожарно-спасательный центр департамента. "В конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер произошла авиакатастрофа. Пилот, единственный находившийся на борту человек, погиб. Речь идет о мужчине в возрасте 60-70 лет", - приводит заявление ведомства газета Parisien. Издание отмечает, что речь идет об одномоторном самолете. По сообщению радиостанции ici, причиной крушения стал отказ двигателя, когда пилот пытался приземлиться. Погибший был давним членом местного авиаклуба.
https://ria.ru/20250627/samolet-2025942924.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027379314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3d715397411f1ea3d0d10ec9d8e1c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции разбился одномоторный самолет

В департаменте Эндр во Франции разбился одномоторный самолет, пилот погиб

© Getty Images / BimМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Getty Images / Bim
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, он погиб, сообщил в субботу оперативный пожарно-спасательный центр департамента.
"В конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер произошла авиакатастрофа. Пилот, единственный находившийся на борту человек, погиб. Речь идет о мужчине в возрасте 60-70 лет", - приводит заявление ведомства газета Parisien.
Издание отмечает, что речь идет об одномоторном самолете.
По сообщению радиостанции ici, причиной крушения стал отказ двигателя, когда пилот пытался приземлиться. Погибший был давним членом местного авиаклуба.
Обломки легкомоторного самолета, разбившегося недалеко от города Шартр на севере Франции. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Туристический самолет разбился на севере Франции
27 июня, 20:57
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала