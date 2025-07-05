https://ria.ru/20250705/frantsija-2027377846.html

Во Франции разбился одномоторный самолет

Во Франции разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 05.07.2025

Во Франции разбился одномоторный самолет

Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, он погиб, сообщил в субботу оперативный РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:20:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, он погиб, сообщил в субботу оперативный пожарно-спасательный центр департамента. "В конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер произошла авиакатастрофа. Пилот, единственный находившийся на борту человек, погиб. Речь идет о мужчине в возрасте 60-70 лет", - приводит заявление ведомства газета Parisien. Издание отмечает, что речь идет об одномоторном самолете. По сообщению радиостанции ici, причиной крушения стал отказ двигателя, когда пилот пытался приземлиться. Погибший был давним членом местного авиаклуба.

https://ria.ru/20250627/samolet-2025942924.html

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