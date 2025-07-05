https://ria.ru/20250705/domodedovo-2027381984.html

Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы

Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы - РИА Новости, 05.07.2025

Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы

"Домодедово" сохраняет штатный режим работы и полную операционную готовность на фоне ограничений в других аэропортах Центральной России, сообщила авиагавань. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:46:00+03:00

2025-07-05T15:46:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Домодедово" сохраняет штатный режим работы и полную операционную готовность на фоне ограничений в других аэропортах Центральной России, сообщила авиагавань. "Несмотря на временные ограничения на выполнение взлётно-посадочных операций в ряде аэропортов столичного авиаузла, аэропорт "Домодедово" на всём протяжении текущего периода работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию, отклонений не зафиксировано", - сообщили в "Домодедово". Согласно сообщению, сотрудники продолжают работу по актуальным производственным графикам, оперативно реагируют на обращения пассажиров и обеспечивают поддержку на всех этапах пребывания в терминале. Пассажиропоток распределён равномерно, что позволяет сохранять устойчивость процессов и избегать скоплений в функциональных зонах, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250623/domodedovo-2024968806.html

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домодедово (аэропорт), происшествия, россия