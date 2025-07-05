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Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы - РИА Новости, 05.07.2025
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15:46 05.07.2025 (обновлено: 15:48 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/domodedovo-2027381984.html
Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы
Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы - РИА Новости, 05.07.2025
Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы
"Домодедово" сохраняет штатный режим работы и полную операционную готовность на фоне ограничений в других аэропортах Центральной России, сообщила авиагавань. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:46:00+03:00
2025-07-05T15:48:00+03:00
домодедово (аэропорт)
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Домодедово" сохраняет штатный режим работы и полную операционную готовность на фоне ограничений в других аэропортах Центральной России, сообщила авиагавань. "Несмотря на временные ограничения на выполнение взлётно-посадочных операций в ряде аэропортов столичного авиаузла, аэропорт "Домодедово" на всём протяжении текущего периода работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию, отклонений не зафиксировано", - сообщили в "Домодедово". Согласно сообщению, сотрудники продолжают работу по актуальным производственным графикам, оперативно реагируют на обращения пассажиров и обеспечивают поддержку на всех этапах пребывания в терминале. Пассажиропоток распределён равномерно, что позволяет сохранять устойчивость процессов и избегать скоплений в функциональных зонах, отмечается в сообщении.
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домодедово (аэропорт), происшествия, россия
Домодедово (аэропорт), Происшествия, Россия
Аэропорт Домодедово сохраняет штатный режим работы

Домодедово работает штатно на фоне ограничений в других аэропортах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Домодедово" сохраняет штатный режим работы и полную операционную готовность на фоне ограничений в других аэропортах Центральной России, сообщила авиагавань.
"Несмотря на временные ограничения на выполнение взлётно-посадочных операций в ряде аэропортов столичного авиаузла, аэропорт "Домодедово" на всём протяжении текущего периода работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию, отклонений не зафиксировано", - сообщили в "Домодедово".
Согласно сообщению, сотрудники продолжают работу по актуальным производственным графикам, оперативно реагируют на обращения пассажиров и обеспечивают поддержку на всех этапах пребывания в терминале.
Пассажиропоток распределён равномерно, что позволяет сохранять устойчивость процессов и избегать скоплений в функциональных зонах, отмечается в сообщении.
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