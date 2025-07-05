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Дегтярев: Костромская область сделала рывок в развитии физкультуры и спорта

Дегтярев: Костромская область сделала рывок в развитии физкультуры и спорта - РИА Новости, 05.07.2025

Дегтярев: Костромская область сделала рывок в развитии физкультуры и спорта

Костромскую область с рабочей поездкой посетил министр спорта России Михаил Дегтярев, он провел встречу с губернатором Сергеем Ситниковым, где отметил... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:58:00+03:00

2025-07-05T21:58:00+03:00

2025-07-05T21:58:00+03:00

костромская область

костромская область

россия

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михаил дегтярев

министерство спорта рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Костромскую область с рабочей поездкой посетил министр спорта России Михаил Дегтярев, он провел встречу с губернатором Сергеем Ситниковым, где отметил позитивную динамику в развитии спортивной инфраструктуры и вовлечении жителей региона в занятия физкультурой и спортом, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сергей Константинович, очень рад быть здесь, на древней русской земле, в Костроме. У вас прекрасные показатели по вовлеченности людей в занятия спортом. Национальные цели, поставленные Президентом, я уверен, будут выполнены. Мы чувствуем Вашу вовлеченность, как Вы настраиваете всё общество, всех людей. Сергей Константинович, я Вас очень рад видеть, много лет знаю. Вы труженик, в государственном управлении уже много лет. И мы, спортивная отрасль, в Вас видим одного из лидеров, единомышленников", - сказал Дегтярев на встрече с Ситниковым. Кроме того, Ситников договорился с Дегтяревым о поддержке дальнейшего развития спортивной инфраструктуры, в частности, о строительстве быстровозводимых модульных ФОКов и развитии костромского ипподрома. Костромская область является одним из немногих регионов ЦФО, где благодаря областным властям был сохранен государственный ипподром. В 2023 году на территории ипподрома был построен современный крытый манеж для круглогодичных тренировок. "Уникальная ситуация с городским ипподромом: он жив, его развивает частный бизнес. Люди готовы подставить плечо государству. Этот проект, на мой взгляд, заслуживает внимания и поддержки. Сергей Константинович Ситников обратился по ряду инициатив - мы эти вопросы берем в работу. В целом за последнее десятилетие регион сделал рывок в развитии физкультуры и спорта. Спасибо за труд Вам и всей команде Костромской области", - сказал Дегтярев. По данным пресс-службы, в Костромской области доля граждан, вовлеченных в занятия спортом, составила по итогам прошлого года 62,8% при плановом значении, установленном для региона госпрограммой, — 61,2%. Глава государства Владимир Путин ставит задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. В 2024 году в выполнении нормативов ГТО приняли участие более 24 тысяч человек из региона. Это самый высокий показатель за всю историю реализации федеральной программы в Костромской области. В регионе развивается более 100 видов спорта. Аккредитованы 66 региональных спортивных федераций. Базовыми для региона сегодня являются такие олимпийские виды, как бокс, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пулевая стрельба, конькобежный и лыжный спорт. Также активно развиваются единоборства, в том числе, самбо, универсальный бой. Регион ведет большую работу по подготовке спортсменов-паралимпийцев. Костромская область активно использует возможности федеральной поддержки для строительства и реконструкции спортивных объектов. За последние несколько лет проведена масштабная реконструкция водно-гребной базы, построен крытый конный манеж для спортивной школы с ипподромом, обновлено покрытие поля и построен крытый футбольный манеж в областной футбольной школе имени Георгия Ярцева, построен специализированный объект для спортсменов-конькобежцев. Ранее был открыт новый универсальный спортивный комплекс на улице Санаторной. В Давыдовском микрорайоне сейчас возводится модульный бассейн. Росту числа приверженцев здорового образа жизни в Костромской области способствуют проведение массовых мероприятий с участием как спортсменов-профессионалов, так и любителей. В 2024 году в регионе состоялось 151 событие, в которых приняли участие более 50 тысяч человек, увлеченных спортом. Такие проекты, как "Галичское Заозерье" и "Кострома - лыжная" вышли на всероссийский уровень. Как отмечается в сообщении, растет финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку. На эти цели Костромская область в прошлом году направила более 743 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2023 году. "Вовлечение как можно большего числа граждан всех возрастов в систематические занятия спортом – важная задача, к которой, без сомнения, надо стремиться. Меня очень радует, когда наши земляки преклонного возраста приходят заниматься в спортивные залы школ. На сегодняшний день в КPI руководителей учебных организаций включили возможность использования гражданами и плоскостных сооружений, и спортивных залов школ — для занятий в спортивных секциях, в оздоровительных группах. Мое убеждение, что независимо от ведомственной принадлежности любой спортивный объект, объект физической культуры должен работать на все население. Эту работу активно ведем и будем продолжать. И без сомнения, появление новых спортивных объектов дает мощный импульс для людей заниматься физкультурой", — приводит пресс-служба слова Ситникова.

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костромская область, россия, сергей ситников, михаил дегтярев, министерство спорта рф