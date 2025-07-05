Британия восстановила дипломатические отношения с Сирией
МИД Британии заявил о восстановлении дипломатических отношений с Сирией
Флаг Великобритании. Архивное фото
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ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости. Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
"Великобритания официально восстановила дипломатические отношения с сирийским правительством после визита министра иностранных дел в Дамаск сегодня", - сказано в документе.
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Отмечается, что это стало первым за 14 лет визитом какого-либо британского министра в Сирию.
В ходе своей поездки глава британского МИД Дэвид Лэмми встретился с президентом САР на переходный период Ахмедом аш-Шараа и своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.
Лэмми заявил, что Лондон будет поддерживать сирийское правительство в построении "более безопасного и процветающего будущего" для страны, что укрепит безопасность в регионе. В частности, Британия выделит дополнительные 129 миллионов долларов на гуманитарную помощь жителям Сирии, восстановление страны и поддержку государств, принимающих сирийских беженцев в регионе. Кроме того, Великобритания направит ещё 2,73 миллиона долларов в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для поддержки их деятельности в Сирии, сообщил британский МИД.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.