https://ria.ru/20250705/britanija-2027396448.html

Британия восстановила дипломатические отношения с Сирией

Британия восстановила дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 05.07.2025

Британия восстановила дипломатические отношения с Сирией

Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T18:13:00+03:00

2025-07-05T18:13:00+03:00

2025-07-05T19:00:00+03:00

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ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости. Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. "Великобритания официально восстановила дипломатические отношения с сирийским правительством после визита министра иностранных дел в Дамаск сегодня", - сказано в документе. Отмечается, что это стало первым за 14 лет визитом какого-либо британского министра в Сирию.В ходе своей поездки глава британского МИД Дэвид Лэмми встретился с президентом САР на переходный период Ахмедом аш-Шараа и своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.Лэмми заявил, что Лондон будет поддерживать сирийское правительство в построении "более безопасного и процветающего будущего" для страны, что укрепит безопасность в регионе. В частности, Британия выделит дополнительные 129 миллионов долларов на гуманитарную помощь жителям Сирии, восстановление страны и поддержку государств, принимающих сирийских беженцев в регионе. Кроме того, Великобритания направит ещё 2,73 миллиона долларов в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для поддержки их деятельности в Сирии, сообщил британский МИД.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250317/sanktsii-2005456118.html

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в мире, сирия, великобритания, дамаск (город)