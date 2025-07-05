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На саммите БРИКС обсудят создание облачного сервиса - РИА Новости, 05.07.2025
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19:46 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/briks-2027406960.html
На саммите БРИКС обсудят создание облачного сервиса
На саммите БРИКС обсудят создание облачного сервиса - РИА Новости, 05.07.2025
На саммите БРИКС обсудят создание облачного сервиса
Вопрос создания облачного сервиса БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения в Рио-де-Жанейро, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам науки,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:46:00+03:00
2025-07-05T19:46:00+03:00
технологии
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МОНТЕВИДЕО, 5 июл - РИА Новости. Вопрос создания облачного сервиса БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения в Рио-де-Жанейро, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам науки, технологий, инноваций и интеллектуальной собственности МИД Бразилии Эужениу Варгас Гарсия. "Есть предложение, которое также должно пройти через других председателей БРИКС, - это облачный сервис объединения BRICS Cloud", - рассказал Варгас Гарсия, отвечая на вопрос о том, какие темы из области науки и инноваций планируется обсудить на саммите. Собеседник агентства сообщил, что на сегодняшний день услуги облачных сервисов предлагают страны, находящиеся вне БРИКС, преимущественно США, из-за чего возникает серьезная технологическая зависимость. "Иногда используется облачное пространство, которое зачастую находится не в странах БРИКС, а в другой стране. Это не очень суверенный подход, поэтому в Бразилии мы пытаемся привлечь капитал для инвестиций в создание центров хранения и обработки данных", - рассказал представитель МИД Бразилии. Саммит БРИКС пройдёт в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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технологии, бразилия, рио-де-жанейро (город), брикс, в мире
Технологии, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, В мире
На саммите БРИКС обсудят создание облачного сервиса

На саммите в Рио-де-Жанейро обсудят создание облачного сервиса БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОНТЕВИДЕО, 5 июл - РИА Новости. Вопрос создания облачного сервиса БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения в Рио-де-Жанейро, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам науки, технологий, инноваций и интеллектуальной собственности МИД Бразилии Эужениу Варгас Гарсия.
"Есть предложение, которое также должно пройти через других председателей БРИКС, - это облачный сервис объединения BRICS Cloud", - рассказал Варгас Гарсия, отвечая на вопрос о том, какие темы из области науки и инноваций планируется обсудить на саммите.
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Собеседник агентства сообщил, что на сегодняшний день услуги облачных сервисов предлагают страны, находящиеся вне БРИКС, преимущественно США, из-за чего возникает серьезная технологическая зависимость.
"Иногда используется облачное пространство, которое зачастую находится не в странах БРИКС, а в другой стране. Это не очень суверенный подход, поэтому в Бразилии мы пытаемся привлечь капитал для инвестиций в создание центров хранения и обработки данных", - рассказал представитель МИД Бразилии.
Саммит БРИКС пройдёт в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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