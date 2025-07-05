https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027335618.html

БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии

БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии - РИА Новости, 05.07.2025

БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии

Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР" в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T06:52:00+03:00

2025-07-05T06:52:00+03:00

2025-07-05T09:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

чувашская республика (чувашия)

происшествия

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР" в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев."Сегодня утром в Чувашии зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших", — написал он в своём Telegram-канале.Николаев добавил, что один дрон рухнул на крышу одного из зданий АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки, предпринятой ВСУ в июне."Второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде", — сказал губернатор.Также он отметил, что все службы работают в усиленном режиме.

https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027333371.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), происшествия, олег николаев (политик)