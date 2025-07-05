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БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 05.07.2025 (обновлено: 09:05 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027335618.html
БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии
БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии - РИА Новости, 05.07.2025
БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии
Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР" в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T06:52:00+03:00
2025-07-05T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
чувашская республика (чувашия)
происшествия
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР" в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев."Сегодня утром в Чувашии зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших", — написал он в своём Telegram-канале.Николаев добавил, что один дрон рухнул на крышу одного из зданий АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки, предпринятой ВСУ в июне."Второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде", — сказал губернатор.Также он отметил, что все службы работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027333371.html
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чувашская республика (чувашия), происшествия, олег николаев (политик)
Специальная военная операция на Украине, Чувашская Республика (Чувашия), Происшествия, Олег Николаев (политик)
БПЛА упал на строящийся склад в Чувашии

В Чувашии украинский БПЛА упал на строящийся склад

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР" в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев.
"Сегодня утром в Чувашии зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших", — написал он в своём Telegram-канале.
Николаев добавил, что один дрон рухнул на крышу одного из зданий АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки, предпринятой ВСУ в июне.
"Второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде", — сказал губернатор.
Также он отметил, что все службы работают в усиленном режиме.
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Специальная военная операция на УкраинеЧувашская Республика (Чувашия)ПроисшествияОлег Николаев (политик)
 
 
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