https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027323132.html
В Смоленской области сбили еще три беспилотника
В Смоленской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025
В Смоленской области сбили еще три беспилотника
Еще три беспилотника сбиты в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:24:00+03:00
2025-07-05T00:24:00+03:00
2025-07-05T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.В пятницу Минобороны РФ сообщало об атаке украинских БПЛА на российские регионы. Один из беспилотников был сбит над Смоленской областью."Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что военные делают все для предотвращения атаки украинских дронов. Также он напомнил, что для усиления мер безопасности в регионе временно ограничено использование мобильного интернета.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321936.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_3341929dda444f095a475449c796eb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
В Смоленской области сбили еще три беспилотника
Анохин: в Смоленской области сбили еще три беспилотника