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В Смоленской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 05.07.2025 (обновлено: 00:30 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027323132.html
В Смоленской области сбили еще три беспилотника
В Смоленской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025
В Смоленской области сбили еще три беспилотника
Еще три беспилотника сбиты в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:24:00+03:00
2025-07-05T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.В пятницу Минобороны РФ сообщало об атаке украинских БПЛА на российские регионы. Один из беспилотников был сбит над Смоленской областью."Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что военные делают все для предотвращения атаки украинских дронов. Также он напомнил, что для усиления мер безопасности в регионе временно ограничено использование мобильного интернета.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321936.html
смоленская область
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смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
В Смоленской области сбили еще три беспилотника

Анохин: в Смоленской области сбили еще три беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
В пятницу Минобороны РФ сообщало об атаке украинских БПЛА на российские регионы. Один из беспилотников был сбит над Смоленской областью.
"Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что военные делают все для предотвращения атаки украинских дронов. Также он напомнил, что для усиления мер безопасности в регионе временно ограничено использование мобильного интернета.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Технологии
 
 
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