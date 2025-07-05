https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027323132.html

В Смоленской области сбили еще три беспилотника

В Смоленской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025

В Смоленской области сбили еще три беспилотника

Еще три беспилотника сбиты в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T00:24:00+03:00

2025-07-05T00:24:00+03:00

2025-07-05T00:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.В пятницу Минобороны РФ сообщало об атаке украинских БПЛА на российские регионы. Один из беспилотников был сбит над Смоленской областью."Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что военные делают все для предотвращения атаки украинских дронов. Также он напомнил, что для усиления мер безопасности в регионе временно ограничено использование мобильного интернета.

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321936.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии