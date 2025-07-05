https://ria.ru/20250705/anapa-2027399849.html

В Анапе демонтируют защитный вал на пляжах

В Анапе демонтируют защитный вал на пляжах - РИА Новости, 05.07.2025

В Анапе демонтируют защитный вал на пляжах

Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют, чтобы завершить очистку береговой линии от последствий ЧС, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T18:54:00+03:00

2025-07-05T18:54:00+03:00

2025-07-05T18:54:00+03:00

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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют, чтобы завершить очистку береговой линии от последствий ЧС, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Работы стартовали в двух направлениях - от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево. По заявлению оперштаба, без демонтажа защитного вала невозможно завершить работу на берегу. "Во-первых, на участках береговой линии, где его разберут, уже несколько месяцев не было выбросов нефтепродуктов, от которых должен защищать вал… Во-вторых, его нужно разобрать, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута", - говорится в сообщении. Как рассказали в оперштабе, вал убирают в три этапа. Сначала снимают и увозят на утилизацию полипропиленовые сети, которыми накрывали насыпь, чтобы удерживать мазут. Далее вал выравнивают с помощью фронтального погрузчика. На завершающем этапе специальная техника, которой проводят механизированную очистку пляжей, многократно просеет и этот песок, убрав из него нефтепродукты и остаточный мусор. Отмечается, что на одном участке защитный вал сохранят - это береговая линия от пляжа в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин. Там еще идут водолазные работы. На дне неподалеку от берега собирают мазут. В Анапе при этом сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море, добавили в оперативном штабе. Запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями - это касается всех услуг от аренды лежаков до проката водных аттракционов.

https://ria.ru/20250623/anapa-2024729092.html

https://ria.ru/20250625/anapa-2025322894.html

анапа

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На пляжах Анапы демонтируют защитный вал На пляжах Анапы демонтируют защитный вал, это делается для того, чтобы завершить очистку береговой линии от последствий ЧС, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Во-первых, на участках береговой линии, где его разберут, уже несколько месяцев не было выбросов нефтепродуктов, от которых должен защищать вал… Во-вторых, его нужно разобрать, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута". 2025-07-05T18:54 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, анапа, краснодарский край