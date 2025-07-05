Рейтинг@Mail.ru
Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/alaudinov-2027337688.html
Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов
Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов - РИА Новости, 05.07.2025
Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов
Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:32:00+03:00
2025-07-05T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
киев
апти алаудинов
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_65660b634668b04e3262845cfca810f6.jpg
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) - это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа "Ахмат" … Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает "Ахмат", я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО. Все эти аналитические справки мы тщательно анализируем", - рассказал Алаудинов. Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях находили большое количество литературы с рекомендациями по противодействию, в том числе в инфополе, ВС РФ, а также отдельно спецназу "Ахмат". "За эти три года находили очень много и методичек, и книг, которые были специально написаны для того, чтобы объяснить подразделениям ВСУ, жителям Украины, как противодействовать "российским формированиям" именно в интернет-ресурсах, как с нами надо себя вести, именно против подразделений спецназа "Ахмат", и как командира меня", - пояснил Алаудинов. Командир "Ахмата" уточнил, что Киев и его партнеры тратят достаточно большие средства на борьбу с силами РФ именно в информационном поле. "Это тоже доставляет особое удовольствие, то, что противник вот таким образом занят все равно работой против нас именно в плане ЦИПсО, и в плане того, что он пытается все-таки каждый раз выработать какую-то методичку для того, чтобы централизованно с вами воевать именно и в инфополе тоже. По сути своей, то, что они тратят такие большие ресурсы на воздействие именно на меня, и на сам спецназ "Ахмат". Такое большое количество ресурсов работает именно на то, чтобы нас очернить, значит, мы находимся на правильном пути", - подытожил Алаудинов.
https://ria.ru/20250628/alaudinov-2025988349.html
https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_6c41719be9fbc5bc13fc86c04eb4bc48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, киев, апти алаудинов, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Киев, Апти Алаудинов, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов

Алаудинов: украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) - это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа "Ахмат" … Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает "Ахмат", я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО. Все эти аналитические справки мы тщательно анализируем", - рассказал Алаудинов.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS
28 июня, 09:50
Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях находили большое количество литературы с рекомендациями по противодействию, в том числе в инфополе, ВС РФ, а также отдельно спецназу "Ахмат".
"За эти три года находили очень много и методичек, и книг, которые были специально написаны для того, чтобы объяснить подразделениям ВСУ, жителям Украины, как противодействовать "российским формированиям" именно в интернет-ресурсах, как с нами надо себя вести, именно против подразделений спецназа "Ахмат", и как командира меня", - пояснил Алаудинов.
Командир "Ахмата" уточнил, что Киев и его партнеры тратят достаточно большие средства на борьбу с силами РФ именно в информационном поле.
"Это тоже доставляет особое удовольствие, то, что противник вот таким образом занят все равно работой против нас именно в плане ЦИПсО, и в плане того, что он пытается все-таки каждый раз выработать какую-то методичку для того, чтобы централизованно с вами воевать именно и в инфополе тоже. По сути своей, то, что они тратят такие большие ресурсы на воздействие именно на меня, и на сам спецназ "Ахмат". Такое большое количество ресурсов работает именно на то, чтобы нас очернить, значит, мы находимся на правильном пути", - подытожил Алаудинов.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
23 июня, 06:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКиевАпти АлаудиновНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала