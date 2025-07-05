https://ria.ru/20250705/alaudinov-2027337688.html

Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов

Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов - РИА Новости, 05.07.2025

Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов

Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:32:00+03:00

2025-07-05T07:32:00+03:00

2025-07-05T07:32:00+03:00

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КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) - это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа "Ахмат" … Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает "Ахмат", я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО. Все эти аналитические справки мы тщательно анализируем", - рассказал Алаудинов. Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях находили большое количество литературы с рекомендациями по противодействию, в том числе в инфополе, ВС РФ, а также отдельно спецназу "Ахмат". "За эти три года находили очень много и методичек, и книг, которые были специально написаны для того, чтобы объяснить подразделениям ВСУ, жителям Украины, как противодействовать "российским формированиям" именно в интернет-ресурсах, как с нами надо себя вести, именно против подразделений спецназа "Ахмат", и как командира меня", - пояснил Алаудинов. Командир "Ахмата" уточнил, что Киев и его партнеры тратят достаточно большие средства на борьбу с силами РФ именно в информационном поле. "Это тоже доставляет особое удовольствие, то, что противник вот таким образом занят все равно работой против нас именно в плане ЦИПсО, и в плане того, что он пытается все-таки каждый раз выработать какую-то методичку для того, чтобы централизованно с вами воевать именно и в инфополе тоже. По сути своей, то, что они тратят такие большие ресурсы на воздействие именно на меня, и на сам спецназ "Ахмат". Такое большое количество ресурсов работает именно на то, чтобы нас очернить, значит, мы находимся на правильном пути", - подытожил Алаудинов.

https://ria.ru/20250628/alaudinov-2025988349.html

https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html

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безопасность, россия, украина, киев, апти алаудинов, нато, вооруженные силы украины