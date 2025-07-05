https://ria.ru/20250705/aeroporty-2027395980.html

Московские аэропорты работают штатно

Московские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 05.07.2025

Московские аэропорты работают штатно

Аэропорты московского региона работают штатно, но из-за ограничений не исключены корректировки в расписании, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:45:00+03:00

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жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно, но из-за ограничений не исключены корректировки в расписании, сообщила Росавиация. "Аэропорты московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – на 10.20 мск работают штатно", - сообщили в Росавиации. "Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании", - уточнили там. Решения о изменениях в расписании принимают авиакомпании, исходя из своих подходов к формированию производственных программ. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html

жуковский

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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия