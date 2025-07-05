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Московские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 05.07.2025
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10:45 05.07.2025 (обновлено: 18:04 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/aeroporty-2027395980.html
Московские аэропорты работают штатно
Московские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 05.07.2025
Московские аэропорты работают штатно
Аэропорты московского региона работают штатно, но из-за ограничений не исключены корректировки в расписании, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:45:00+03:00
2025-07-05T18:04:00+03:00
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно, но из-за ограничений не исключены корректировки в расписании, сообщила Росавиация. "Аэропорты московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – на 10.20 мск работают штатно", - сообщили в Росавиации. "Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании", - уточнили там. Решения о изменениях в расписании принимают авиакомпании, исходя из своих подходов к формированию производственных программ. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Московские аэропорты работают штатно

Росавиация: московские аэропорты работают штатно, но возможны корректировки

© Flickr / Alexander BabashovСамолет в аэропорту "Шереметьево"
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Flickr / Alexander Babashov
Самолет в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно, но из-за ограничений не исключены корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
"Аэропорты московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – на 10.20 мск работают штатно", - сообщили в Росавиации.
"Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании", - уточнили там.
Решения о изменениях в расписании принимают авиакомпании, исходя из своих подходов к формированию производственных программ.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Аэрофлот" изменит расписание после ввода ограничений в аэропортах
11:44
 
ЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
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