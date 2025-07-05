https://ria.ru/20250705/aeroport-2027422037.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T22:20:00+03:00
2025-07-05T22:20:00+03:00
2025-07-05T22:29:00+03:00
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - сообщили в Росавиации.
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты