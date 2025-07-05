https://ria.ru/20250705/aeroport-2027422037.html

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T22:20:00+03:00

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пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250705/aeroport-2027420028.html

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф