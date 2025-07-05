https://ria.ru/20250705/aeroport-2027374628.html
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на использование воздушного пространства, влиявшие на штатную работу аэропорта "Шереметьево", сняты, сообщил представитель Росавиации... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:41:00+03:00
2025-07-05T14:41:00+03:00
2025-07-05T14:50:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на использование воздушного пространства, влиявшие на штатную работу аэропорта "Шереметьево", сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения действовали с 9:30 мск субботы."Временные ограничения на использование воздушного пространства, влиявшие на штатную работу аэропорта "Шереметьево", сняты. С 12:00 до 14:00 мск воздушная гавань отправила восемь рейсов, приняла – 39", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Происшествия
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства