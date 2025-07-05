Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 05.07.2025 (обновлено: 22:39 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027423318.html
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах - РИА Новости, 05.07.2025
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах
Службы группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры для восстановления расписания на фоне закрытия РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:00:00+03:00
2025-07-05T22:39:00+03:00
россия
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_85550fb977bc851e3fcbd222572e17e7.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Службы группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры для восстановления расписания на фоне закрытия ряда аэропортов центральной России, сообщили в компании. Сейчас в базовых аэропортах группы резко возросла нагрузка на наземные службы в связи с задержанными ранее рейсами и массовым прибытием и вылетом воздушных судов после снятия временных ограничений. "Службы авиакомпаний Группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить скорейшее восстановление расписания", - сообщили в "Аэрофлоте". Сложности могут возникать с обслуживанием прилетевших рейсов, своевременностью высадки пассажиров в здание аэровокзала и выдачей багажа и так далее. "Аэрофлот" просит пассажиров отнестись с понимание к сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20250705/sheremetevo-2027418317.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_85af2f93bfd65e24864f0d134891473e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, происшествия
Россия, Аэрофлот, Происшествия
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах

"Аэрофлот" и аэропорты принимают меры для восстановления расписания полетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Службы группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры для восстановления расписания на фоне закрытия ряда аэропортов центральной России, сообщили в компании.
Сейчас в базовых аэропортах группы резко возросла нагрузка на наземные службы в связи с задержанными ранее рейсами и массовым прибытием и вылетом воздушных судов после снятия временных ограничений.
"Службы авиакомпаний Группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить скорейшее восстановление расписания", - сообщили в "Аэрофлоте".
Сложности могут возникать с обслуживанием прилетевших рейсов, своевременностью высадки пассажиров в здание аэровокзала и выдачей багажа и так далее.
"Аэрофлот" просит пассажиров отнестись с понимание к сложившейся ситуации.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Шереметьево рассказали о ситуации с задержками рейсов
Вчера, 21:31
 
РоссияАэрофлотПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала