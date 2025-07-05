https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027423318.html

В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах

В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах - РИА Новости, 05.07.2025

В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с расписанием в аэропортах

Службы группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры для восстановления расписания на фоне закрытия РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:00:00+03:00

2025-07-05T21:00:00+03:00

2025-07-05T22:39:00+03:00

россия

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Службы группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры для восстановления расписания на фоне закрытия ряда аэропортов центральной России, сообщили в компании. Сейчас в базовых аэропортах группы резко возросла нагрузка на наземные службы в связи с задержанными ранее рейсами и массовым прибытием и вылетом воздушных судов после снятия временных ограничений. "Службы авиакомпаний Группы "Аэрофлот" и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить скорейшее восстановление расписания", - сообщили в "Аэрофлоте". Сложности могут возникать с обслуживанием прилетевших рейсов, своевременностью высадки пассажиров в здание аэровокзала и выдачей багажа и так далее. "Аэрофлот" просит пассажиров отнестись с понимание к сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20250705/sheremetevo-2027418317.html

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россия, аэрофлот, происшествия