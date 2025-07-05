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"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки - РИА Новости, 05.07.2025
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20:17 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html
"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки
"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки - РИА Новости, 05.07.2025
"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки
Авиакомпания "Аэрофлот" напомнила пассажирам задержанных рейсов о возможности отказаться от перевозки и не ждать в здании аэропорта, сообщила компания на фоне... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:17:00+03:00
2025-07-05T20:17:00+03:00
россия
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" напомнила пассажирам задержанных рейсов о возможности отказаться от перевозки и не ждать в здании аэропорта, сообщила компания на фоне закрытия аэропортов центральной России. В связи с вынужденной корректировкой расписания в субботу были отменены некоторые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". "Если вы желаете отказаться от перевозки и вернуть деньги, то за билеты, оплаченные на сайте, в мобильном приложении или контакт-центре Аэрофлота, это можно сделать, заполнив форму обратной связи на сайте. Нет необходимости находиться в аэропорту, если вы решили отказаться от перевозки", - сообщили в компании. Также в "Аэрофлоте" порекомендовали проверить своё бронирование в разделе "Управление бронированием". "Если вас пересадили на другой рейс — это ближайший возможный, на котором есть места. Пересадить на более ранее время не получится", - уточнили в компании.
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россия, аэрофлот, происшествия
Россия, Аэрофлот, Происшествия
"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки

"Аэрофлот": пассажиры задержанных рейсов могут отказаться от перевозки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" напомнила пассажирам задержанных рейсов о возможности отказаться от перевозки и не ждать в здании аэропорта, сообщила компания на фоне закрытия аэропортов центральной России.
В связи с вынужденной корректировкой расписания в субботу были отменены некоторые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".
"Если вы желаете отказаться от перевозки и вернуть деньги, то за билеты, оплаченные на сайте, в мобильном приложении или контакт-центре Аэрофлота, это можно сделать, заполнив форму обратной связи на сайте. Нет необходимости находиться в аэропорту, если вы решили отказаться от перевозки", - сообщили в компании.
Также в "Аэрофлоте" порекомендовали проверить своё бронирование в разделе "Управление бронированием".
"Если вас пересадили на другой рейс — это ближайший возможный, на котором есть места. Пересадить на более ранее время не получится", - уточнили в компании.
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