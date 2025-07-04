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Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла

Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла - РИА Новости, 04.07.2025

Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла

Женщина, которую подозревают к причастности к гибели экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, также погибла, её могли использовать втёмную, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:05:00+03:00

2025-07-04T12:05:00+03:00

2025-07-04T12:24:00+03:00

луганск

луганская народная республика

манолис пилавов

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Женщина, которую подозревают к причастности к гибели экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, также погибла, её могли использовать втёмную, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным заявлялось, что погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина."Да, она также погибла. Вероятнее всего, ее использовали втемную. Даже если она знала, что несет с собой что-то запрещенное, маловероятно, что она понимала, что погибнет", - сказал источник.Он уточнил, что уже установлена ее личность, она проживала на территории ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Работа следователей на месте взрыва в Луганске Работа следователей на месте взрыва в Луганске. 2025-07-04T12:05 true PT0M30S

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луганск, луганская народная республика, манолис пилавов, происшествия