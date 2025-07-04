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Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла - РИА Новости, 04.07.2025
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12:05 04.07.2025 (обновлено: 12:24 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zhenschina-2027144219.html
Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла
Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла - РИА Новости, 04.07.2025
Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла
Женщина, которую подозревают к причастности к гибели экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, также погибла, её могли использовать втёмную, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:05:00+03:00
2025-07-04T12:24:00+03:00
луганск
луганская народная республика
манолис пилавов
происшествия
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Женщина, которую подозревают к причастности к гибели экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, также погибла, её могли использовать втёмную, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным заявлялось, что погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина."Да, она также погибла. Вероятнее всего, ее использовали втемную. Даже если она знала, что несет с собой что-то запрещенное, маловероятно, что она понимала, что погибнет", - сказал источник.Он уточнил, что уже установлена ее личность, она проживала на территории ЛНР.
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луганск
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Работа следователей на месте взрыва в Луганске
Работа следователей на месте взрыва в Луганске.
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луганск, луганская народная республика, манолис пилавов, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Манолис Пилавов, Происшествия
Источник: женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Луганске, умерла

Подозреваемая в причастности к убийству Пилавова умерла при взрыве в Луганске

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в центре Луганска
На месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
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На месте взрыва в центре Луганска
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Женщина, которую подозревают к причастности к гибели экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, также погибла, её могли использовать втёмную, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным заявлялось, что погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина.
"Да, она также погибла. Вероятнее всего, ее использовали втемную. Даже если она знала, что несет с собой что-то запрещенное, маловероятно, что она понимала, что погибнет", - сказал источник.
Он уточнил, что уже установлена ее личность, она проживала на территории ЛНР.
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ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМанолис ПилавовПроисшествия
 
 
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