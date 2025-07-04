https://ria.ru/20250704/zerno-2027162234.html
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2025 году
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2025
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2025 году
Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн, сообщила глава министерства... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:19:00+03:00
2025-07-04T13:19:00+03:00
2025-07-04T13:19:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн, сообщила глава министерства Оксана Лут на пресс-подходе в рамках "Всероссийского дня поля-2025". "Новые прогнозы мы озвучивали несколько недель назад. По зерновым мы сохраняем прогноз порядка 135 миллионов тонн. По пшенице ожидаем 90 миллионов тонн. Уборка идет сложно. Мы убрали порядка 4 миллионов тонн зерновых сейчас. Но по прошлому году у нас было гораздо больше", - сказала Лут. Она отметила, что уборочную кампанию тормозят погодные условия, особенно в центральной части России. "Дожди у нас - не могут предприятия выйти на уборку пока. Но надеемся, что погода изменится. Мы всегда на это надеемся", - добавила министр. В июне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил, что урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 миллионов тонн. Ранее, в мае, Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды. По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в России в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн против 144,9 миллиона тонн в 2023 году, в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн годом ранее).
https://ria.ru/20250620/putin-2024387477.html
https://ria.ru/20250604/turtsiya-2020771362.html
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экономика, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2025 году
Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году в 135 млн тонн