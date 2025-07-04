https://ria.ru/20250704/zerno-2027162234.html

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2025 году

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2025

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2025 году

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн, сообщила глава министерства... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:19:00+03:00

2025-07-04T13:19:00+03:00

2025-07-04T13:19:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958904898_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_6bd44df023431d6b92f1d5760cef5879.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн, сообщила глава министерства Оксана Лут на пресс-подходе в рамках "Всероссийского дня поля-2025". "Новые прогнозы мы озвучивали несколько недель назад. По зерновым мы сохраняем прогноз порядка 135 миллионов тонн. По пшенице ожидаем 90 миллионов тонн. Уборка идет сложно. Мы убрали порядка 4 миллионов тонн зерновых сейчас. Но по прошлому году у нас было гораздо больше", - сказала Лут. Она отметила, что уборочную кампанию тормозят погодные условия, особенно в центральной части России. "Дожди у нас - не могут предприятия выйти на уборку пока. Но надеемся, что погода изменится. Мы всегда на это надеемся", - добавила министр. В июне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил, что урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 миллионов тонн. Ранее, в мае, Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды. По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в России в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн против 144,9 миллиона тонн в 2023 году, в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн годом ранее).

https://ria.ru/20250620/putin-2024387477.html

https://ria.ru/20250604/turtsiya-2020771362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)