https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027313121.html

На Западе раскрыли подлый план Зеленского

На Западе раскрыли подлый план Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025

На Западе раскрыли подлый план Зеленского

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:10:00+03:00

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2025-07-04T22:10:00+03:00

россия

брюссель

украина

владимир зеленский

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов."Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!" — написал он.В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и постепенным отказом от ее энергоносителей.Москва неоднократно заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее углеводородов, и что он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027272433.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027268997.html

россия

брюссель

украина

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россия, брюссель, украина, владимир зеленский, в мире, санкции в отношении россии