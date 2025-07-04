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На Западе раскрыли подлый план Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
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22:10 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027313121.html
На Западе раскрыли подлый план Зеленского
На Западе раскрыли подлый план Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
На Западе раскрыли подлый план Зеленского
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:10:00+03:00
2025-07-04T22:10:00+03:00
россия
брюссель
украина
владимир зеленский
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов."Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!" — написал он.В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и постепенным отказом от ее энергоносителей.Москва неоднократно заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее углеводородов, и что он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027272433.html
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027268997.html
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россия, брюссель, украина, владимир зеленский, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Санкции в отношении России
На Западе раскрыли подлый план Зеленского

Орбан: Зеленский попытается заставить Венгрию отказаться от энергии из России

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов.
"Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским
Вчера, 18:35
В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и постепенным отказом от ее энергоносителей.
Москва неоднократно заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее углеводородов, и что он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Сессия конгресса США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
СМИ раскрыли, что произошло в конгрессе США из-за Украины
Вчера, 18:22
 
РоссияБрюссельУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреСанкции в отношении России
 
 
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