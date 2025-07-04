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В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
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19:54 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027293132.html
В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского
В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского
Cтранам Евросоюза следует надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился с завершением войны, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:54:00+03:00
2025-07-04T19:54:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
эммануэль макрон
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Cтранам Евросоюза следует надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился с завершением войны, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Не имея возможности заменить США в помощи Украине, страны ЕС должны согласиться с американским видением завершения войны. И надавить с той же целью на Зеленского, который сейчас опять начал метаться по Европе с целью организовать продолжение войны", — написал он в Telegram-канале.Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Макрон и Стармер переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.В среду агентство Bloomberg сообщало, что решение Вашингтона о приостановке военной помощи Киеву ошеломило европейских чиновников, они ждут смягчения или изменения позиции Штатов.
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027272433.html
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в мире, сша, европа, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, верховная рада украины
В мире, США, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз, Верховная Рада Украины
В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского

Дубинский: странам ЕС нужно надавить на Зеленского для окончания войны

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Cтранам Евросоюза следует надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился с завершением войны, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Не имея возможности заменить США в помощи Украине, страны ЕС должны согласиться с американским видением завершения войны. И надавить с той же целью на Зеленского, который сейчас опять начал метаться по Европе с целью организовать продолжение войны", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским
Вчера, 18:35
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Макрон и Стармер переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
В среду агентство Bloomberg сообщало, что решение Вашингтона о приостановке военной помощи Киеву ошеломило европейских чиновников, они ждут смягчения или изменения позиции Штатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Проигранная война". В ЕС внезапно накинулись на Зеленского
Вчера, 17:26
 
В миреСШАЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронКир СтармерЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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