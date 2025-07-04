https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027293132.html

В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского

В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025

В Раде выступили с неожиданным призывом к ЕС из-за Зеленского

Cтранам Евросоюза следует надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился с завершением войны, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:54:00+03:00

2025-07-04T19:54:00+03:00

2025-07-04T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Cтранам Евросоюза следует надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился с завершением войны, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Не имея возможности заменить США в помощи Украине, страны ЕС должны согласиться с американским видением завершения войны. И надавить с той же целью на Зеленского, который сейчас опять начал метаться по Европе с целью организовать продолжение войны", — написал он в Telegram-канале.Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Макрон и Стармер переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.В среду агентство Bloomberg сообщало, что решение Вашингтона о приостановке военной помощи Киеву ошеломило европейских чиновников, они ждут смягчения или изменения позиции Штатов.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027272433.html

https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027248032.html

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в мире, сша, европа, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, верховная рада украины